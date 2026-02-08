Команда южнокорейской площадки признала, что ошибочно выплатила «аномально большие суммы». Ряд аккаунтов сразу продал активы, вызвав просадку цены на бирже.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb принесла извинения в субботу, 7 февраля, за ошибочную отправку пользователям 620 000 биткоинов, рыночная стоимость которых составляет приблизительно 43 миллиарда долларов. Ошибка произошла в пятницу во время рекламной кампании, в рамках которой вместо небольших сумм в местной валюте были отправлены цифровые активы.

Изображение: нейросеть qwen.ai

«Мы приносим искренние извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам в связи с путаницей в процессе распределения в рамках рекламной акции», — говорится в заявлении компании.

Вместо запланированных 2000 вон (приблизительно $1,37) на счета 695 клиентов было переведено около 2000 биткоинов. Платформа заблокировала операции на счетах этих пользователей в течение 35 минут после ошибки.

Ошибка вызвала резкое падение и временное снижение цены криптовалюты на платформе на 17%, с более чем 102 миллионов вон ($69,3 тыс) до приблизительно 81,1 миллиона вон ($55 тыс). Биржа объявила, что вернула 99,7% ошибочно переведенных средств и покроет оставшуюся сумму из собственных резервов. Она также заверила, что инцидент стал результатом внутренней ошибки, а не хакерской атаки или уязвимости в системе безопасности.

Стоимость биткоина снижается в течение последней недели, отчасти из-за регуляторной неопределенности на мировых рынках и нежелания участников рынка инвестировать в высокорискованные активы. BTC утром 8 февраля торгуется чуть выше $69 000.

Цена биткоина приблизилась к снижению вдвое с момента достижения исторического максимума в октябре 2025 года. Альткоины, такие как Ethereum, также понесли значительные потери. В целом, за последние 30 дней криптовалютный рынок потерял примерно 900 миллиардов долларов.

Назначение президентом США Дональдом Трампом нового председателя Федеральной резервной системы, по всей видимости, оказывает особенно сильное влияние. К этому добавляются превентивные распродажи со стороны крупных инвесторов, опасающихся «криптозимы», а также падение стоимости многочисленных технологических акций, с которыми криптовалютный рынок часто коррелирует.