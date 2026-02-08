Сайт Конференция
kosmos_news
Криптовалютная биржа Bithumd по ошибке раздала 620 000 биткоинов некоторым пользователям
Команда южнокорейской площадки признала, что ошибочно выплатила «аномально большие суммы». Ряд аккаунтов сразу продал активы, вызвав просадку цены на бирже.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb принесла извинения в субботу, 7 февраля, за ошибочную отправку пользователям 620 000 биткоинов, рыночная стоимость которых составляет приблизительно 43 миллиарда долларов. Ошибка произошла в пятницу во время рекламной кампании, в рамках которой вместо небольших сумм в местной валюте были отправлены цифровые активы.
Изображение: нейросеть qwen.ai

«Мы приносим искренние извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам в связи с путаницей в процессе распределения в рамках рекламной акции», — говорится в заявлении компании.

Вместо запланированных 2000 вон (приблизительно $1,37) на счета 695 клиентов было переведено около 2000 биткоинов. Платформа заблокировала операции на счетах этих пользователей в течение 35 минут после ошибки.

Ошибка вызвала резкое падение и временное снижение цены криптовалюты на платформе на 17%, с более чем 102 миллионов вон ($69,3 тыс) до приблизительно 81,1 миллиона вон ($55 тыс). Биржа объявила, что вернула 99,7% ошибочно переведенных средств и покроет оставшуюся сумму из собственных резервов. Она также заверила, что инцидент стал результатом внутренней ошибки, а не хакерской атаки или уязвимости в системе безопасности.

Стоимость биткоина снижается в течение последней недели, отчасти из-за регуляторной неопределенности на мировых рынках и нежелания участников рынка инвестировать в высокорискованные активы. BTC утром 8 февраля торгуется чуть выше $69 000.

Цена биткоина приблизилась к снижению вдвое с момента достижения исторического максимума в октябре 2025 года. Альткоины, такие как Ethereum, также понесли значительные потери. В целом, за последние 30 дней криптовалютный рынок потерял примерно 900 миллиардов долларов.

Назначение президентом США Дональдом Трампом нового председателя Федеральной резервной системы, по всей видимости, оказывает особенно сильное влияние. К этому добавляются превентивные распродажи со стороны крупных инвесторов, опасающихся «криптозимы», а также падение стоимости многочисленных технологических акций, с которыми криптовалютный рынок часто коррелирует.

#криптовалюты #биткоин #биржи
Источник: feed.bithumb.com
