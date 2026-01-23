Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Nintendo представила говорящий на 11 языках гаджет Talking Flower в виде персонажа из Super Mario
Похожий на умную колонку Talking Flower (или «Говорящий цветок») был анонсирован ещё в сентябре. Теперь его можно предварительно заказать, а официальный релиз состоится 12 марта.

Компания Nintendo выпускает на рынок новый гаджет Talking Flower («Говорящий цветок») — устройство реализовано в виде одноименного персонажа из игры Super Mario Bros. Wonders. В самой игре он комментирует происходящее, подсказывает геймерам и пр. Теперь он делает это и в реальной жизни. Talking Flower был анонсирован ещё в сентябре. Теперь его можно предварительно заказать.
Фото: NintendoВ отличие от умных колонок, Talking Flower способен говорить, но не может слышать. Однако он говорит очень много — и даже, когда никого нет в комнате. Гаджет может поинтересоваться самочувствием своих владельцев и спросить: «Вы уже пообедали?». Компания опубликовала на своем Youtube-канале видео, демонстрирующее возможности новинки.Talking Flower оснащен одной кнопкой. Однократное нажатие заставляет его произнести предложение. Многократное нажатие делает его более разговорчивым. Если удерживать кнопку не менее двух секунд, Talking Flower делает перерыв и говорит: «Я помолчу немного».

Помимо общения, цветок также может измерять температуру в помещении с помощью встроенного датчика. Как показано на видео, он также может объявлять время. Иногда, однако, гаджет ошибается и говорит: «10 часов. Подождите, нет. 9 часов! 9 часов». Это немного неудобно, если нужно, чтобы объявили точное время.

Может быть интересно

Talking Flower использует батарейку в качестве источника питания. Когда батарея разряжена, устройство сообщит об этом. Цветок может воспроизводить фоновую музыку и комментировать её при нажатии кнопки.

В общей сложности Talking Flower говорит на 11 языках, в том числе на английском, немецком, испанском и итальянском. Устройство в настоящее время можно предварительно заказать за 34,99 доллара в интернет-магазине Nintendo. Официальный релиз состоится 12 марта.

#сша #технологии #техника #nintendo #talking flower
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
2
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
1
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
2
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
1
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
WCCFTech: NVIDIA заявляет о трехкратном росте FPS в Arknights: Endfield на ПК
1
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
Ubisoft отменила релизы ремейка Prince of Persia The Sands of Time и ещё пяти игр
1
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
США могут «отключить» датские истребители F-35 в гипотетическом конфликте за Гренландию
3
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
3
Сирия может попросить российских военных покинуть один из аэродромов в стране
1
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Власти РФ вложат 1 триллион рублей в создание мегакорпорации полного цикла по производству чипов
2
NYT: Дания может передать США часть территории Гренландии
1

Популярные статьи

Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
23
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
7
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
1
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:17
не пиши о том чего не знаешь. двигатели могут выдержать попадание нескольких птиц и работать дальше, стреляют гусями/утками с ферм, чтоб тушки были чистые без дроби.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Данил Тамонин
16:52
Максимум что можно собрать с ддр3 это Xeon E5 2697v3 с анлоком турбобуста, это 14 ядер по 3.5ГГц, Haswell. И видеокарту уровня RTX 5070.
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
Китя.
16:44
Видео игр покажи где 5700X3D мощнее 14600KF. а то как верить тебе на слова.
Процессоры AMD для AM4 заметно подорожали на фоне проблем на рынке памяти
32Влад32
16:24
Наверняка при лучшей оптимизации настроек графики можно было еще приподнять результаты. А если бы жадные корпорации не ставили искусственные препоны, то еще бы выше были показатели.
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
spoonch
16:18
Спасибо прочитаю, сегодня кстати прошить хотел выбирал камень между 5500 и 3700х в итоге 3700x выбрал себе )
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Евгений Ерохин
16:17
За 18к, Gigabyte b450m k и проц R5 5500 - биосы разные пробовал - вплоть до последнего - не помогло. Переставил MSI A520 с другого ПК - все без проблем работает. Кстати, в профильной теме по вид...
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Александр Асташов
15:57
Враньё 🤥
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
swr5
15:50
Не рассыпется. Есть множество случаев попадание птиц в двигатель во время полета самолета, конечно это ЧП - может быть разрушение лопаток и даже пожар.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
lighteon
15:49
Уж лучше R9 290X, только без турбины, а то с турбиной без неисправности за 80 грелась Х) Хотя не факт, что была по карману этому пользователю, но в теории могла уже существовать...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Михаил Barash Андреев
15:49
Обычно тушками стреляют. Чтобы соответствовало плотности, массе живой птицы. Какой-то искусственный материал не даст такого результата, а в испытаниях надо учитывать результаты при реальном попадании ...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter