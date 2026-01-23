Похожий на умную колонку Talking Flower (или «Говорящий цветок») был анонсирован ещё в сентябре. Теперь его можно предварительно заказать, а официальный релиз состоится 12 марта.

Компания Nintendo выпускает на рынок новый гаджет Talking Flower («Говорящий цветок») — устройство реализовано в виде одноименного персонажа из игры Super Mario Bros. Wonders. В самой игре он комментирует происходящее, подсказывает геймерам и пр. Теперь он делает это и в реальной жизни. Talking Flower был анонсирован ещё в сентябре. Теперь его можно предварительно заказать.

Фото: NintendoВ отличие от умных колонок, Talking Flower способен говорить, но не может слышать. Однако он говорит очень много — и даже, когда никого нет в комнате. Гаджет может поинтересоваться самочувствием своих владельцев и спросить: «Вы уже пообедали?». Компания опубликовала на своем Youtube-канале видео, демонстрирующее возможности новинки. Talking Flower оснащен одной кнопкой. Однократное нажатие заставляет его произнести предложение. Многократное нажатие делает его более разговорчивым. Если удерживать кнопку не менее двух секунд, Talking Flower делает перерыв и говорит: «Я помолчу немного».

Помимо общения, цветок также может измерять температуру в помещении с помощью встроенного датчика. Как показано на видео, он также может объявлять время. Иногда, однако, гаджет ошибается и говорит: «10 часов. Подождите, нет. 9 часов! 9 часов». Это немного неудобно, если нужно, чтобы объявили точное время.

Talking Flower использует батарейку в качестве источника питания. Когда батарея разряжена, устройство сообщит об этом. Цветок может воспроизводить фоновую музыку и комментировать её при нажатии кнопки.

В общей сложности Talking Flower говорит на 11 языках, в том числе на английском, немецком, испанском и итальянском. Устройство в настоящее время можно предварительно заказать за 34,99 доллара в интернет-магазине Nintendo. Официальный релиз состоится 12 марта.