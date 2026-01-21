Согласно проведенному на Аляске исследованию, при минусовых температурах электромобили показывают лучшие результаты, чем дизельные автомобили.

Еще в 2024 году анализ статистики норвежской службы помощи на дорогах Viking показал, что электромобили хорошо справляются с зимними условиями – во многих случаях даже лучше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Исследователи из Университета Аляски в Анкоридже и Фэрбенксе представили дополнительные результаты.



Фото: Shutterstock/Halfpoint

В исследовании ученые изучали, являются ли электромобили жизнеспособным решением для изолированных сообществ в арктических регионах и могут ли они заменить авто с двигателями внутреннего сгорания. Для исследования ученые выбрали 21 типичный сценарий использования транспортных средств. В частности, они стремились определить соответствующие затраты на топливо и выбросы парниковых газов при прямом сравнении электромобилей и дизельных автомобилей.

Как выяснилось, чистые затраты на зарядку или зарядку увеличились не в пользу электрокаров только в четырех из 21 сценария использования. С одной стороны, эти затраты увеличились для коротких, регулярных поездок, где прогрев потребляет много энергии и уменьшает запас хода. Однако существенная разница наблюдалась в зависимости от того, был ли электромобиль припаркован на улице или, например, в гараже. Последний вариант снова вывел электромобили в лидеры, поскольку исключает энергоемкий нагрев батареи и салона.

С другой стороны, эксплуатация дизельного автомобиля была дешевле, если в исследуемом муниципалитете было меньше доступных возобновляемых источников энергии, и, следовательно, электроэнергия там была дороже, как сообщает Electrek.

Еще один вывод исследования: компании, эксплуатирующие автопарки с высокой загрузкой и, соответственно, большим пробегом – такие как такси, компании по прокату автомобилей или курьерские службы – неизменно обнаруживали, что электромобили более экономически выгодны, чем дизельные автомобили.

Исследователи рекомендуют увеличить государственные инвестиции и внедрение инноваций в арктических регионах, касающихся финансовых стимулов, типов транспортных средств и источников энергии. Они также отмечают необходимость дальнейших исследований по этой теме.