Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
Несмотря на то, что это прототип, военные эксперты уже оценили преимущества и недостатки новой модели новейшего танка Abrams.

В конце прошлого года армия США получила свой первый прототип новейшего танка M1E3. На днях M1E3 был впервые представлен на международном автосалоне в Детройте — выставке автомобилей и технологий. Дизайн танка удивил многих экспертов.Прототип M1E3Многие аналитики ожидали, что M1E3 будет очень похож на AbramsX. Эксперты сходятся во мнении, что M1E3 выглядит как M1A2, из которого удалены дополнения и модификации, накопившиеся в результате модернизации за последние десятилетия.Из-за постоянных модернизаций, которые не были частью первоначального проекта, вес нынешнего варианта SEPv3 M1A2 увеличился до более чем 70 тонн, что негативно сказывается на транспортировке и расходе топлива. Стоит уточнить, что представленный прототип — это очень ранняя модель, на создании которой настаивала армия США. Компания General Dynamics первоначально планировала выпустить M1E3 только через несколько лет. Поэтому дизайн M1E3 ещё может значительно измениться на пути к созданию M1A3.
General Dynamics и армия США особенно гордятся интегрированным программным обеспечением M1E3. Предполагается, что это решение позволит одному человеку управлять танком и одновременно вести огонь во время движения в экстренной ситуации. В репортаже телеканала Fox Райан Хауэлл, руководитель программы M1E3 для армии США, заявил, что обучение управлению этим танком занимает всего 30 секунд. Ранее на это уходили дни или недели.

В завершенной версии у M1E3, вероятно, не будет никаких гражданских компонентов. Прототип M1E3 оснащен дизельным двигателем и трансмиссией ACT1075LP. Подробности о гибридной силовой установке, запрошенной армией США, пока неизвестны Возможно, на прототипе она не установлена.

Возможно, гибридная силовая установка позволит снизить расход дизельного топлива на 50 процентов по сравнению с нынешним M1A2. Данная установка, возможно, также должна обеспечить своего рода режим невидимости, по крайней мере, на коротких дистанциях. Когда танк работает исключительно на электроэнергии, это не только снижает уровень шума, но и его тепловую сигнатуру, что затрудняет обнаружение танка с помощью тепловизионной техники.

В танке M1E3 нового орудия нет. По-видимому, он оснащен 120-мм пушкой M256, которая уже используется на M1A2. Это американская версия немецкой Rheinmetall Rh-120 L44. Ожидалось, что M1E3 получит преемника, L55. Пушка L55 была испытана армией США ещё в 1999 году. Первые M1A3 могут поступить на вооружение в 2029/2030 годах — по крайней мере, это была предыдущая цель армии США.

#сша #abrams #боевой танк #m1e3
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
2
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
+
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
25
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
14:34
Щекастый шлюх,не все фоточки удалил когда опысался в прошлый раз и все побежал удалять из ок и ВК Какой же трус Дерьмитрий Непранов ухахахахаха Даже на шакальном жипеге видно щеки хомьячьи.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:32
Вопли тут только твои и слюни от тряски щек,алкаш 43 летний ,стукач и шлюха
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Rever Rever
14:31
Спасиб за наводку
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
Alex TOPMAN
14:29
По ссылке ходил? То был другой случай. Припаять тот - припаял, но тогда очковал что-то вообще тестить. Да и на воздухе вроде карта была. А сейчас ещё и с XOC биосом (иначе, не ушёл бы в реальной нагру...
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
Китя.
14:28
Но твой вопли же будут стерты с эфира.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:27
Если тебе это нравится ценой того,что тебя тут унижают и опускают как последнюю шлюху то ок.я готов на такой размен
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:27
А мне нравится наблюдать как тебя бананят и превращают как там в пепел. так будет всегда слышь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
14:24
Ишо? А я тебя сношу струёй упругой мочи,так и буду сносить.и за дело,я подчёркиваю. Хоть 100 раз меня снесут я восстану аки феникс из пепла ради богоугодного дела (опускания тебя,щекастая Конча)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Roditch
14:23
Россия не является правопреемником Российской империи. Так что фонду Noble Capital ничего не светит. Могут сразу судиться с Польшей и Финляндией, они были же частью Российской империи.
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
_ErOp_
14:13
Для тупенького автора я просто скажу - забрав колду у сони, майки сыграли вдолгую - они просто тихохонько ставят сони раком и яростно наяривают их, а сонибои ещё и рады. Судя по продажам - 70+% приб...
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter