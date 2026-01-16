Несмотря на то, что это прототип, военные эксперты уже оценили преимущества и недостатки новой модели новейшего танка Abrams.

В конце прошлого года армия США получила свой первый прототип новейшего танка M1E3. На днях M1E3 был впервые представлен на международном автосалоне в Детройте — выставке автомобилей и технологий. Дизайн танка удивил многих экспертов. Прототип M1E3Многие аналитики ожидали, что M1E3 будет очень похож на AbramsX. Эксперты сходятся во мнении, что M1E3 выглядит как M1A2, из которого удалены дополнения и модификации, накопившиеся в результате модернизации за последние десятилетия. Из-за постоянных модернизаций, которые не были частью первоначального проекта, вес нынешнего варианта SEPv3 M1A2 увеличился до более чем 70 тонн, что негативно сказывается на транспортировке и расходе топлива. Стоит уточнить, что представленный прототип — это очень ранняя модель, на создании которой настаивала армия США. Компания General Dynamics первоначально планировала выпустить M1E3 только через несколько лет. Поэтому дизайн M1E3 ещё может значительно измениться на пути к созданию M1A3.

General Dynamics и армия США особенно гордятся интегрированным программным обеспечением M1E3. Предполагается, что это решение позволит одному человеку управлять танком и одновременно вести огонь во время движения в экстренной ситуации. В репортаже телеканала Fox Райан Хауэлл, руководитель программы M1E3 для армии США, заявил, что обучение управлению этим танком занимает всего 30 секунд. Ранее на это уходили дни или недели.

В завершенной версии у M1E3, вероятно, не будет никаких гражданских компонентов. Прототип M1E3 оснащен дизельным двигателем и трансмиссией ACT1075LP. Подробности о гибридной силовой установке, запрошенной армией США, пока неизвестны Возможно, на прототипе она не установлена.

Возможно, гибридная силовая установка позволит снизить расход дизельного топлива на 50 процентов по сравнению с нынешним M1A2. Данная установка, возможно, также должна обеспечить своего рода режим невидимости, по крайней мере, на коротких дистанциях. Когда танк работает исключительно на электроэнергии, это не только снижает уровень шума, но и его тепловую сигнатуру, что затрудняет обнаружение танка с помощью тепловизионной техники.

В танке M1E3 нового орудия нет. По-видимому, он оснащен 120-мм пушкой M256, которая уже используется на M1A2. Это американская версия немецкой Rheinmetall Rh-120 L44. Ожидалось, что M1E3 получит преемника, L55. Пушка L55 была испытана армией США ещё в 1999 году. Первые M1A3 могут поступить на вооружение в 2029/2030 годах — по крайней мере, это была предыдущая цель армии США.