В конце прошлого года армия США получила свой первый прототип новейшего танка M1E3. На днях M1E3 был впервые представлен на международном автосалоне в Детройте — выставке автомобилей и технологий. Дизайн танка удивил многих экспертов.
General Dynamics и армия США особенно гордятся интегрированным программным обеспечением M1E3. Предполагается, что это решение позволит одному человеку управлять танком и одновременно вести огонь во время движения в экстренной ситуации. В репортаже телеканала Fox Райан Хауэлл, руководитель программы M1E3 для армии США, заявил, что обучение управлению этим танком занимает всего 30 секунд. Ранее на это уходили дни или недели.
В завершенной версии у M1E3, вероятно, не будет никаких гражданских компонентов. Прототип M1E3 оснащен дизельным двигателем и трансмиссией ACT1075LP. Подробности о гибридной силовой установке, запрошенной армией США, пока неизвестны Возможно, на прототипе она не установлена.
Возможно, гибридная силовая установка позволит снизить расход дизельного топлива на 50 процентов по сравнению с нынешним M1A2. Данная установка, возможно, также должна обеспечить своего рода режим невидимости, по крайней мере, на коротких дистанциях. Когда танк работает исключительно на электроэнергии, это не только снижает уровень шума, но и его тепловую сигнатуру, что затрудняет обнаружение танка с помощью тепловизионной техники.
В танке M1E3 нового орудия нет. По-видимому, он оснащен 120-мм пушкой M256, которая уже используется на M1A2. Это американская версия немецкой Rheinmetall Rh-120 L44. Ожидалось, что M1E3 получит преемника, L55. Пушка L55 была испытана армией США ещё в 1999 году. Первые M1A3 могут поступить на вооружение в 2029/2030 годах — по крайней мере, это была предыдущая цель армии США.