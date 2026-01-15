Решение принято «в целях борьбы с заявителями», которые «могут стать обузой для государства», сообщает Fox News.

США приостанавливают обработку некоторых визовых заявлений для пребывания в Соединенных Штатах для 75 стран. Государственный департамент уточнил, что приостанавливаются визовые процедуры для получения постоянного вида на жительство (иммиграционных виз).

Такая виза запрашивается людьми, желающими постоянно проживать в США. Как правило, речь не идёт о временном пребывании, например, во время учёбы или работы, с определённой продолжительностью.

Государственный департамент не раскрыл, какие страны затронуты новыми ограничениями. Однако пресс-секретарь правительства Каролина Ливитт опубликовала на платформе X репортаж Fox News по этой теме. В нем говорится, что Россия, а также Сомали и Иран входят в число этих 75 стран.

Государственный департамент не назвал причину приостановки визовых процедур. При этом, Fox News сообщает, что причина такого решения — «борьба с заявителями», которые «могут стать обузой для США».

Когда именно приостановка выдачи виз вступит в силу, также официально не озвучивается, однако по данным Fox News, это произойдет 21 января. Госдепартамент пока не объявил, как долго продлится действие этого ограничения для граждан 75 стран. Правительство США при Дональде Трампе в последние месяцы неоднократно вводило более строгие правила в отношении своей иммиграционной политики.