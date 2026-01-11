Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Французская Naval Group претендует на поставку двух корветов типа «Говинд» в Хорватию
Хорватии срочно необходимо обновление флота, поскольку самым новым судном на вооружении является корвет, введенный в строй еще в 2001 году.

В свете новых задач, поставленных перед военно-морскими силами Хорватии, правительство объявило тендер на приобретение двух новых корветов на сумму от 600 миллионов до 1,6 миллиарда евро. Помимо приобретения двух кораблей, этот бюджет включает поставку боеприпасов, обучение экипажа и оперативное техническое обслуживание.
Сообщается, что этот проект делает акцент на участии хорватских верфей в строительстве кораблей. Несколько серьезных кандидатов уже начали переговоры с местными партнерами. Хорватия могла бы подождать реализации программы Европейского многомодульного патрульного корвета (MMPC, ранее EPC). Однако неизвестно, будет ли проект завершен, и в любом случае у хорватского флота больше нет времени ждать, поскольку его цель — получить свой первый новый корабль в 2030 году.

После недавних неудач в экспорте, особенно в Норвегию, Канаду, Польшу и Румынию (которая отменила покупку двух кораблей в 2023 году), Naval Group может восстановить свои позиции в Хорватии благодаря своему корвету типа «Говинд» (Gowind). Одно из требований хорватского военно-морского флота касается противолодочной борьбы и противовоздушной обороны — двух сильных сторон французской промышленности.

Из семнадцати судостроителей, с которыми связался Загреб для получения информации, ответили двенадцать. По данным хорватской прессы, кандидатами являются представители Франции (Naval Group), Италии, Германии, Испании, США, Нидерландов, Южной Кореи и Турции.

Хорватский военный эксперт Матия Блаче предположил, что корвет «Говинд» компании Naval Group, по-видимому, является фаворитом — если Загреб заинтересован в «высокотехнологичном» варианте. Это хорошо сбалансированное судно, вооруженное, в частности, ракетами Exocet, вертикальными пусковыми установками для ракет MICA и, возможно, для ракет Aster 15, что обеспечит противовоздушную оборону средней дальности.

Корвет «Говинд 2500» водоизмещением 2600 тонн и длиной 102 метра оснащен боевой системой SETIS и панорамным модулем обнаружения и разведки (PSIM). Он вооружен торпедами, 16 зенитными ракетами VL Mica, 8 противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 3, двумя дистанционно управляемыми 20-мм пушками Nexter Narwhal и 76-мм орудийной башней Oto-Melara. Наконец, он может развертывать установленный на корпусе гидролокатор, буксируемый гидроакустический сонар и вертолет.

#военная техника #франция #флот #хорватия #корвет
Источник: opex360.com
