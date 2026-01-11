Пит Хегсет посетил предприятие Castelion в Калифорнии, чтобы, среди прочего, ознакомиться с реализацией программы гиперзвукового оружия Blackbeard.

Министр обороны США Пит Хегсет посетил штаб-квартиру корпорации Castelion в Торрансе (штат Калифорния), стартапа, недавно получившего контракт на запуск серийного производства гиперзвуковых ракет Blackbeard. Гиперзвуковые ракеты Blackbeard наземного базирования предназначены для поражения движущихся и укрепленных целей на средних дистанциях, при этом их себестоимость значительно ниже, чем у существующих боеприпасов. Пит Хегсет одобрил ход разработки гиперзвуковой ракеты Blackbeard, которая вскоре будет испытана армией и флотом США. Фото: Castelion Corp.Сообщается, что глава Пентагона встретился с инженерами. Он констатировал эффективность производства вооружения. Как говорится в кратком пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях, Пит Хегсет подчеркнул:

«Если мы хотим достичь мира посредством сдерживания, нам понадобятся такие компании, как Castelion».

В апреле 2025 года компания переехала из Эль-Сегундо, штат Калифорния, в гораздо более крупное здание в Торрансе, площадью около 8360 квадратных метров. Этот современный инженерно-производственный комплекс является передовым предприятием. Кроме того, у компании есть испытательные и производственные мощности в Мидленде и Аллене, штат Техас.

В ходе визита была продемонстрирована новая версия пусковой установки производителя, получившая название Palletized Field Artillery Launcher (PFAL). Как и в предыдущей версии, ракета устанавливается на тяжелом колесном шасси Oshkosh LVSR (Logistic Vehicle System Replacement) с 10x10 приводной системой в варианте MKR18.