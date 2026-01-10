Сайт Конференция
kosmos_news
Президент США Трамп призвал нефтяные компании страны инвестировать в Венесуэлу не менее $100 млрд
Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с руководителями крупнейших мировых нефтяных компаний, заявив, что хочет, чтобы они инвестировали в страну $100 млрд для увеличения добычи нефти.

Президент США Трамп ожидает масштабных инвестиций в Венесуэлу от нефтяных компаний своей страны. Сообщается, что после встречи в Белом доме было достигнуто соответствующее соглашение. Однако остается неясным, будут ли инвестиции осуществлены в ближайшее время.Всего через несколько дней после операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп призвал руководителей американских нефтяных компаний активно участвовать в развитии этой южноамериканской страны. После встречи с руководителями нефтяных компаний в Белом доме он рассказал о соглашении, согласно которому американские нефтяные компании инвестируют миллиарды долларов в Венесуэлу.

Он не предоставил дополнительных подробностей. В начале встречи генеральный директор Exxon Даррен Вудс заявил, что нынешние правовые и экономические условия в Венесуэле делают инвестиции невозможными. Трамп заявил, что хочет, чтобы американские нефтяные компании инвестировали в эту южноамериканскую страну не менее 100 миллиардов долларов для увеличения добычи нефти.

«Если вы не хотите участвовать, просто дайте мне знать, потому что у меня есть 25 человек, которые сегодня здесь отсутствуют и готовы занять ваше место», — сказал президент США.

По его словам, США и Венесуэла «будут очень хорошо сотрудничать» в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры южноамериканской страны. В конце встречи Трамп попросил прессу покинуть зал и сказал, что начнет переговоры с руководителями компаний для достижения соглашения. 

После окончания переговоров он сказал о «великолепной встрече» с руководителями нефтяных компаний:

«Мы достигли, так сказать, соглашения. Они собираются инвестировать сотни миллиардов долларов и добывать нефть — это хорошо для Венесуэлы и отлично для Соединенных Штатов. Будут заработаны огромные деньги».

Однако Трамп не стал вдаваться в подробности сделки с руководителями нефтяных компаний. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, оцениваемыми в 303 миллиарда баррелей. Это в основном тяжелая нефть, которую можно перерабатывать только с использованием специализированных технологий — несколько нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива США специализируются на этом. Несмотря на эти огромные запасы, нефтяная промышленность Венесуэлы находится не в очень хорошем состоянии. Эксперты прогнозируют, что ее восстановление займет годы и потребует миллиардов долларов инвестиций.

#сша #трамп #нефть #венесуэла
Источник: energy-policy.ru
