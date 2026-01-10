Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
КНДР заявила о нарушении своего воздушного пространства южнокорейским беспилотником
Фотографии, опубликованные государственным информационным агентством KCNA, предположительно показывают сбитый южнокорейский разведывательный беспилотник.

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении суверенитета Северной Кореи в связи с полетом беспилотника. Сообщается, что 4 января разведывательный беспилотник взлетел из южнокорейского города Инчхон и сфотографировал важные объекты в Северной Корее.
Беспилотник был сбит северокорейскими военными в пределах своего воздушного пространства, сообщило государственное информационное агентство KCNA. Оно также опубликовало фотографии сбитого беспилотника и предполагаемые кадры его наблюдения, уточняет издание Stern.По данным Пхеньяна, Южная Корея неоднократно использовала беспилотники для разведывательных полетов над Северной Кореей. Фото: KCNAСеверная Корея также обвинила своего соседа в аналогичном инциденте, произошедшем в сентябре прошлого года. Тогда южнокорейские военные якобы запустили беспилотник над воздушным пространством Северной Кореи. Этот беспилотник также был сбит, сообщило агентство KCNA.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк отрицает какое-либо военное участие в обоих инцидентах. Беспилотники, показанные на опубликованных фотографиях, не являются моделями, используемыми южнокорейскими военными, заявил он официальному южнокорейскому информационному агентству Yonhap. Заявления Северной Кореи «абсолютно не соответствуют действительности», сказал глава Минобороны.

KCNA процитировало представителя северокорейских военных:

«Поджигатели конфликта из Республики Корея, безусловно, заплатят высокую цену за свою непростительную истерию».

В октябре 2024 года Северная Корея обвинила Южную Корею в использовании беспилотника для проникновения в столицу Северной Кореи, Пхеньян. Предполагается, что за этим инцидентом стоит бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль. Южнокорейские следователи обвиняют его, среди прочего, в том, что он отдал приказ об ударе беспилотника по территории Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответ со стороны соседнего государства. Юн, который неожиданно объявил военное положение в декабре 2024 года и сейчас находится в тюрьме, отрицает эти обвинения.

Северная и Южная Корея формально до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, но мирный договор так и не был подписан.

#южная корея #кндр #беспилотник #северная корея
Источник: kcna.kp
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
1
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
1
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
5
В своё время производительность PlayStation 2 могла стать основой для суперкомпьютера
+
Археологи-любители обнаружили в Венгрии три нетронутых захоронения воинов X века
+
В Тольятти сфотографировали новую Lada Vesta Sport
+
Стоимость партии из 100 серверных планок DDR5 в Китае выросла до 700 тысяч долларов
+
Почему 0,6% роста ВВП — это диагноз «структурного потолка» российской экономики
3

Популярные статьи

Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
14
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
1
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
+
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
3
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
+

Сейчас обсуждают

zerohexen
18:31
колхоз эдишен, но нормально сделал это +. странно, что питущиная подсветкая отсутствует, за это тоже +
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Сергей Анатолич
18:30
Ой, да ладно. Сожрёте и не подавитесь. А то премьер-министр финляндии сказал. Прям сша будет финляндию спрашивать.
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Alex TOPMAN
18:15
А если нет - ты себе? ;)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
КОТ
18:11
А что вдруг за возмущения у финов? Если уж надкусили "натовский пирожок" - придется хавать эту говнину до конца, вместе с "друзьями по несчастью".
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Dangerous
17:44
у суомцев крыша едет от трампа
В Финляндии прокомментировали возможное военное вмешательство США в Гренландии
Сергей Зинкевич
17:34
Пытаются успеть пока в Европе мутная вода а вдруг ,в другое время может не получится.
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Дым Туман
17:28
вот она-безнаказанность...
Гренландия станет американской: Трамп пообещал действовать «по-хорошему или по-плохому»
Dangerous
17:20
прощай сименс
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
Windmark_
17:16
Дристакс очередную говностатью выкатил . Какой не молодец
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Эдуард Кузнецов
17:09
Обычный планшет на арм, только с ушами с названием Свищ, с парой надоевших франшиз и тормозными портами. Не понятно, почему столько шума
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter