Фотографии, опубликованные государственным информационным агентством KCNA, предположительно показывают сбитый южнокорейский разведывательный беспилотник.

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении суверенитета Северной Кореи в связи с полетом беспилотника. Сообщается, что 4 января разведывательный беспилотник взлетел из южнокорейского города Инчхон и сфотографировал важные объекты в Северной Корее.

Беспилотник был сбит северокорейскими военными в пределах своего воздушного пространства, сообщило государственное информационное агентство KCNA. Оно также опубликовало фотографии сбитого беспилотника и предполагаемые кадры его наблюдения, уточняет издание Stern. По данным Пхеньяна, Южная Корея неоднократно использовала беспилотники для разведывательных полетов над Северной Кореей. Фото: KCNAСеверная Корея также обвинила своего соседа в аналогичном инциденте, произошедшем в сентябре прошлого года. Тогда южнокорейские военные якобы запустили беспилотник над воздушным пространством Северной Кореи. Этот беспилотник также был сбит, сообщило агентство KCNA.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк отрицает какое-либо военное участие в обоих инцидентах. Беспилотники, показанные на опубликованных фотографиях, не являются моделями, используемыми южнокорейскими военными, заявил он официальному южнокорейскому информационному агентству Yonhap. Заявления Северной Кореи «абсолютно не соответствуют действительности», сказал глава Минобороны.

KCNA процитировало представителя северокорейских военных:

«Поджигатели конфликта из Республики Корея, безусловно, заплатят высокую цену за свою непростительную истерию».

В октябре 2024 года Северная Корея обвинила Южную Корею в использовании беспилотника для проникновения в столицу Северной Кореи, Пхеньян. Предполагается, что за этим инцидентом стоит бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль. Южнокорейские следователи обвиняют его, среди прочего, в том, что он отдал приказ об ударе беспилотника по территории Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответ со стороны соседнего государства. Юн, который неожиданно объявил военное положение в декабре 2024 года и сейчас находится в тюрьме, отрицает эти обвинения.

Северная и Южная Корея формально до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, но мирный договор так и не был подписан.