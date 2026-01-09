83-летний бизнесмен объяснил, почему, по его мнению, опыт и связи важнее зарплаты и должностей

Поколение Z и рынок труда — это сочетание является предметом многочисленных споров и предрассудков. Хотя исследования давно доказали, что поколение, выходящее на рынок труда, далеко не так «лениво», как утверждают старшие поколения, можно наблюдать сдвиг в их важнейших ценностях. Считается, что миллениалы ищут в работе удовлетворения и самореализации, а для поколения Z деньги стали более важным фактором. Причиной этого считаются кризисные последние несколько лет. Другими словами, молодые люди испытывают большее чувство финансовой нестабильности и пытаются компенсировать это высокооплачиваемой работой.

С состоянием около 100 миллиардов долларов Майкл Блумберг является одним из самых богатых людей в мире. В качестве гостя инвестиционного подкаста In Good Company 7 января 2026 года 83-летний Блумберг объяснил, что молодые люди «смотрят не на те вещи».

«Многие люди совершают ошибку, выбирая работу, где можно заработать больше всего денег. Особенно в молодости, не стоит забывать, что ценность жизни состоит не в этом», — сказал Блумберг в интервью Николаю Тангену, как сообщает Business Insider.

По словам Блумберга, «все эти молодые люди просто сосредотачиваются не на том». Гораздо важнее «получить разнообразный опыт и завести друзей», говорит миллиардер, который, по его собственному признанию, был довольно скромен в начале своей карьеры. Например, он изначально выбрал должность со стартовой зарплатой в 9000 долларов, хотя ему также предлагали 14 000 долларов — потому что ему «больше нравились люди».

Конечно, мир был другим, когда Блумберг вышел на рынок труда в 1966 году — уже занимая привилегированное положение, имея диплом по бизнесу престижного Гарвардского университета. Соответственно, его зарплата в 9000 долларов может считаться очень хорошей по меркам того времени. С учетом инфляции с 1966 года сегодня это было бы около 90 000 долларов. По данным Business Insider, 83-летний Блумберг по-прежнему встает каждое утро в 5:15, чтобы быть на работе к 7:00.