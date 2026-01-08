Сайт Конференция
kosmos_news
В Китае построили 40 тренировочных центров для обучения простым задачам человекоподобных роботов
Местные власти построили 40 «тренировочных центров» для роботов, где генерируются данные для их обучения, например, их учат складывать бельё.

Складывание белья или протирание столов — это не врожденные навыки. Людям нужно учиться этому. То же самое относится и к роботам, которые должны будут выполнять эти задачи. Человекоподобные роботы активно разрабатываются в Китае. Именно поэтому люди систематически обучают их правильному выполнению этих задач, сообщает ресурс Rest of World.
Обучение роботов настолько важно в Китае, что местные власти построили 40 тренировочных центров для роботов. Они расположены, например, в пригороде Пекина или в центральной китайской провинции Хубэй. Чуть более половины центров уже работают. Они призваны компенсировать недостаток данных о движении для программирования роботов.

Люди, обучающие роботов, открывают дверцы микроволновых печей или складывают белье — сотни раз в день. Используя гарнитуру виртуальной реальности и экзоскелет, они могут генерировать данные о движениях, необходимые роботам для обучения.
 Для выполнения этих задач роботам необходима не только визуальная информация, но и данные, раскрывающие информацию о движениях суставов. Китай надеется, что эта стратегия обучения не только компенсирует нехватку рабочей силы и повысит производительность, но и даст ему инновационное преимущество. В настоящее время Китай и США участвуют в гонке за разработку лучших роботов.

Среди самых высоко оцененных робототехнических компаний в Китае — Unitree и Galbot. В США это Tesla и 1X. Tesla также использует движения человека для обучения своего робота «Оптимус», хотя и в гораздо меньшем масштабе, чем в Китае.

Как и в случае с языковыми моделями ИИ, обучение роботов опирается на большие наборы данных. Исследователи расходятся во мнениях относительно того, является ли такой масштабный сбор данных лучшим способом создания интеллектуальных роботов. Альтернативами этому трудоемкому сбору данных являются цифровые симуляции или сбор данных от уже используемых роботов.

Разработка этих роботов также активно поддерживается китайским правительством посредством субсидий. Человеческие модели предоставляют высококачественные данные, которые могут быть предоставлены небольшим стартапам, не имеющим возможности содержать собственные учебные центры. В этих учебных центрах также есть специальные зоны, где роботы могут учиться ухаживать за пожилыми людьми или производить автомобили.

#китай #робототехника #роботы
Источник: restofworld.org
