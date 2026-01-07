Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания SpaceX подготовила ускоритель Super Heavy к 12-му испытательному полету ракеты Starship
Запуск Starship ожидается в ближайшие несколько месяцев.

2025 год стал успешным для SpaceX. В очередной раз был побит рекорд по количеству орбитальных запусков. Лидером стала ракета Falcon 9, совершившая 165 полетов (134 в 2024 году). Компания Илона Маска осуществила пять суборбитальных полетов Starship. В этом году ожидается гораздо больше запусков, что приблизит SpaceX к первой пилотируемой высадке на Луну за более чем 50 лет и к желаемому Маском беспилотному полету на Марс.

Starship/Super Heavy в настоящее время является самой мощной ракетой-носителем в мире, но она все еще находится на этапе испытаний. Фото: SpaceXОдновременно SpaceX работала над новым вариантом Starship, дебют которого запланирован на 2026 год. Работа не всегда шла гладко. В ноябре состоялось стандартное стресс-тестирование ступени Super Heavy (ускоритель 18), включавшее её заполнение азотом. Тест закончился взрывом.

Недавно в социальных сетях была опубликована фотография, на которой показан новый сегмент ускорителя 19, который будет использоваться в предстоящем полёте. Между тем, дата запуска Starship пока неизвестна. Ожидается, что он состоится в первом квартале 2026 года.

Starship/Super Heavy в настоящее время является самой мощной ракетой-носителем в мире, но она всё ещё находится на стадии испытаний. В своей текущей версии её длина составляет более 120 метров, и она сможет доставлять в космос более 100 тонн полезной нагрузки. Ракета приводится в движение двигателями Raptor V3, работающими на жидком метане и жидком кислороде.

С самого начала целью SpaceX было разработать Starship как полностью многоразовую ракету. Это решение необходимо для выполнения пилотируемых миссий на Луну и Марс. NASA также внимательно следит за разработкой ракеты, заключив с SpaceX контракт на пилотируемую лунную миссию Artemis III. Ее запуск запланирован не ранее второй половины 2027 года.

#сша #космос #илон маск #ракеты #spacex #starship #super heavy
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
4
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dangerous
22:11
Гомогейцу "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю" всё равно - у него видеокарты нет, одна гомогейская зависть.
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Dangerous
22:09
Это игра как раз для местного психа "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю"........
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
Dangerous
22:06
Хватит одного Орешника для прекращения морозных мучений Суомцев...........
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
Mallory-blog
21:56
Предположение о том что автор снимает штаны после похода в туалет - крайне оптимистично.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter