Запуск Starship ожидается в ближайшие несколько месяцев.

2025 год стал успешным для SpaceX. В очередной раз был побит рекорд по количеству орбитальных запусков. Лидером стала ракета Falcon 9, совершившая 165 полетов (134 в 2024 году). Компания Илона Маска осуществила пять суборбитальных полетов Starship. В этом году ожидается гораздо больше запусков, что приблизит SpaceX к первой пилотируемой высадке на Луну за более чем 50 лет и к желаемому Маском беспилотному полету на Марс.

Starship/Super Heavy в настоящее время является самой мощной ракетой-носителем в мире, но она все еще находится на этапе испытаний. Фото: SpaceX

Одновременно SpaceX работала над новым вариантом Starship, дебют которого запланирован на 2026 год. Работа не всегда шла гладко. В ноябре состоялось стандартное стресс-тестирование ступени Super Heavy (ускоритель 18), включавшее её заполнение азотом. Тест закончился взрывом.

Недавно в социальных сетях была опубликована фотография, на которой показан новый сегмент ускорителя 19, который будет использоваться в предстоящем полёте. Между тем, дата запуска Starship пока неизвестна. Ожидается, что он состоится в первом квартале 2026 года.

Starship/Super Heavy в настоящее время является самой мощной ракетой-носителем в мире, но она всё ещё находится на стадии испытаний. В своей текущей версии её длина составляет более 120 метров, и она сможет доставлять в космос более 100 тонн полезной нагрузки. Ракета приводится в движение двигателями Raptor V3, работающими на жидком метане и жидком кислороде.

С самого начала целью SpaceX было разработать Starship как полностью многоразовую ракету. Это решение необходимо для выполнения пилотируемых миссий на Луну и Марс. NASA также внимательно следит за разработкой ракеты, заключив с SpaceX контракт на пилотируемую лунную миссию Artemis III. Ее запуск запланирован не ранее второй половины 2027 года.