Новый ИИ-помощник Lenovo призван объединить ПК под управлением Windows и смартфоны Android в единую экосистему — подобно подходу Apple. Обработка данных происходит на соответствующем устройстве.

Lenovo представила нового ИИ-помощника под названием Qira на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Qira — это кроссплатформенный помощник, работающий как на ПК Lenovo под управлением Microsoft Windows, так и на смартфонах Motorola (Android). Искусственный интеллект использует общую память на всех устройствах пользователя.

ИИ-помощник Lenovo также будет работать на смартфонах Motorola

По мнению экспертов, Lenovo реализует стратегию с Qira, направленную на создание аналогичной гармоничной системы, как это удалось Apple с iPhone, iPad и компьютерами Macintosh, которые могут беспрепятственно обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом. Lenovo хочет создать точно такой же опыт и для мира Windows и Android.

Одна из функций ИИ-помощника, вероятно, будет подвергнута критике со стороны защитников данных. Qira создает «объединенную базу знаний, которая связывает выбранные пользователем взаимодействия, воспоминания и документы на различных устройствах». Естественно, эта база данных будет содержать большое количество конфиденциальных личных данных. Lenovo подчеркивает, что система ставит во главу угла конфиденциальность и согласие пользователей.

Конфиденциальность дополнительно защищается тем фактом, что данные, как правило, не передаются в облако, а обрабатываются локально на устройстве. По словам Lenovo, ИИ интегрирован на системном уровне. Это означает, что пользователям не нужно открывать отдельное приложение для его использования, как это происходит с популярными чат-ботами, такими как ChatGPT от OpenAI.

Китайская технологическая компания Lenovo долгое время была бесспорным лидером на мировом рынке ПК, занимая более четверти мирового рынка. Чикагская компания Motorola, ранее являвшаяся американским пионером в области мобильных телефонов, более десяти лет входит в состав китайской компании. В 2014 году Lenovo приобрела у Google подразделение мобильных телефонов компании Motorola.