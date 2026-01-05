3 января США нанесли удары по Венесуэле, Мадуро был захвачен и вывезен из страны. Биткоин отреагировал на ситуацию ростом, а стоимость нефти падает.

Биткоин преодолел отметку в $93 000 в выходные, зафиксировав рост примерно на 2 процента за 24 часа. Днём 5 января BTC стабилизировался на уровне около $92 500. Ethereum вырос на 1,7 процента до более чем $3100, в то время как весь криптовалютный рынок достиг рыночной капитализации в $3,2 триллиона.

Рост рынка совпал с арестом президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, которые доставили его в Нью-Йорк. Рынок сейчас медленно восстанавливается после праздников и вступает в свою первую полную торговую неделю в этом году.

Азиатские фондовые рынки, такие как южнокорейский Kospi и японский Nikkei, выросли более чем на 2,8 процента 5 января. Аналитики объясняют рост биткоина новыми позициями в начале года и рассматривают текущие уровни стоимости актива как привлекательную точку входа для институциональных инвесторов.

В то время как криптоактивы набирают обороты, традиционные товарные рынки реагируют в противоположном направлении. Цена на нефть марки WTI упала до 56,60 долларов за баррель – самого низкого уровня с февраля 2021 года. Участники рынка, по-видимому, учитывают возможность того, что США в будущем могут получить доступ к венесуэльским нефтяным запасам, что увеличит мировое предложение.

Акции Chevron выросли на 11 процентов, поскольку инвесторы ожидают, что американские компании выиграют от потенциального контроля над венесуэльскими энергетическими ресурсами.

Однако госсекретарь США Марко Рубио ясно дал понять, что Вашингтон не намерен управлять Венесуэлой, а скорее использовать существующую нефтяную блокаду для осуществления политических изменений. В понедельник удалось избежать серьезных рыночных потрясений, но аналитики подчеркивают, что открытие фондовых рынков США станет важным испытанием.

По оценкам, Венесуэла может обладать криптовалютными активами на сумму до 60 миллиардов долларов, накопленными в результате товарных операций вне традиционной банковской системы. Аналитики блокчейна давно подозревают, что Каракас использует биткоин и стейблкоины для расчетов по продаже нефти, когда доступ к банкам-корреспондентам в долларах заблокирован. Международная реакция на действия США неоднозначна. Китай, Россия, Иран и Куба осудили операцию Вашингтона.