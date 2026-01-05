В коротком заявлении Илон Маск выразил надежду, что благодаря захвату Николаса Мадуро венесуэльцы наконец-то смогут достичь заслуженного ими процветания.

Американская компания Илона Маска SpaceX предоставила Венесуэле бесплатный доступ в интернет через свою телекоммуникационную спутниковую систему Starlink.

Как объявили представители SpaceX в социальных сетях, бесплатный широкополосный доступ в интернет для венесуэльцев будет доступен до 3 февраля. Илон Маск выразил надежду, что венесуэльцы наконец-то смогут достичь заслуженного ими процветания после ухода Николаса Мадуро.

Маск годами критиковал режим в Каракасе. После выборов в Венесуэле 2024 года он неоднократно обвинял Мадуро и его ближайшее окружение в фальсификации президентских выборов. В интервью Илон Маск подчеркивал неэффективность управления режимом во главе с Мадуро, отмечая, что власти Каракаса не смогли извлечь выгоду из богатых природных ресурсов Венесуэлы.

В субботу утром, 3 января, американские военные провели серию ударов по Венесуэле с целью захвата лидера страны и его привлечения к суду в США. В результате военной операции США арестовали жену Мадуро, Силию Флорес, вместе с самим главой государства. Оба были доставлены в Нью-Йорк, где в понедельник, 5 января, они должны предстать перед судом по обвинениям в наркоторговле и терроризме.