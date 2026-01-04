Сайт Конференция
kosmos_news
Астрономы впервые обнаружили не привязанную к какой-либо звезде планету
Международная группа астрономов обнаружила так называемую свободно плавающую планету и определила её точную массу, предоставив доказательства существования таких объектов.

Астрономы обнаружили свободно плавающую планету и определила её точную массу. Об этом «прорывном измерении» в области исследования экзопланет сообщил журнал «Science».
Это первое полностью задокументированное обнаружение совершенно новой категории экзопланет — чрезвычайно большой и ранее неизвестной группы планетных объектов.

Сообщается, что это «открытие десятилетия», сравнимое с открытием первых задокументированных экзопланет в 1990-х годах. «Астрономы наконец-то уверены в существовании таких объектов во Вселенной», цитирует слова профессора Анджея Удальского портал Space24.

Подавляющее большинство известных планет вращаются вокруг звезд. Астрономы полагают, что из-за различных процессов, таких как гравитационное взаимодействие, планеты могут быть выброшены из своих систем в межзвездное пространство. Такие одиночные планеты называются свободно плавающими. Они просто движутся по Млечному Пути без звезды.

В целом, к настоящему времени обнаружено более десятка кандидатов в свободно плавающие планеты. Астрономы называют их кандидатами, потому что они не уверены в массах этих объектов. Они также могут быть, например, коричневыми карликами, категорией тел, находящихся между планетами и звёздами.

#технологии #космос #наука #nasa #астрономия #свободно плавающая планета
Источник: science.org
Сейчас обсуждают

RandomXP
21:07
Лучше бы убрали из центра рельсы и сделали доп полосу движения - меньше пробок было бы.
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Димасик
21:05
Это уже не трамваи! Пусть по другому называют! Без провода и гремящих вогонов - это отстой!)))
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
Евгений Автухов
21:04
Я справлюсь, только для этого мне тоже надо выделить 50 мил долларов премии!!
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Пузо
20:50
Боже, в какое дерьмо скатился этот ресурс... И ведь эти "авторы" должны понимать, что они втаптывают оверклокерс ещё глубже в грязь.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
swr5
20:39
Если зародилась жизнь сама собой следовательно и человек зародился сам собой, следовательно и компьютер с монитором зародился сам собой, следовательно и МКС зародилась сама собой, следовательно и ваши...
Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
Aleksey Mulygin
20:36
Главная проблема Switch 2 на данный момент ни лёгкое пиратство на первом или какие-то пороги входа и прочие, это отсутствие игр, ради которых хотелось бы перейти на новую консоль. Все либо есть на пер...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
20:31
Вообще ничего не предлагаю, просто комментирую, пока остальные молчат)
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Никита Абсалямов
20:19
Угу... предлагаете верить на слово ютубным клоунам... увы это не наш метод. Мне вот стало интересно за CPM 40HX - я пошёл купил, да протестировал... а ютубным клоунам у меня веры нет.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
lighteon
19:59
Уже давно все есть на ютубе, так что проводить тестирование не обязательно...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Никита Абсалямов
19:57
То что там что-то запуститься из этих 3.5 игр, это ещё не значит, что оно будет работоспособно. Как проведёте сравнительное тестирование - с удовольствием ознакомлюсь с результатами.
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
