Астрономы обнаружили свободно плавающую планету и определила её точную массу. Об этом «прорывном измерении» в области исследования экзопланет сообщил журнал «Science».

Это первое полностью задокументированное обнаружение совершенно новой категории экзопланет — чрезвычайно большой и ранее неизвестной группы планетных объектов.

Сообщается, что это «открытие десятилетия», сравнимое с открытием первых задокументированных экзопланет в 1990-х годах. «Астрономы наконец-то уверены в существовании таких объектов во Вселенной», цитирует слова профессора Анджея Удальского портал Space24.

Подавляющее большинство известных планет вращаются вокруг звезд. Астрономы полагают, что из-за различных процессов, таких как гравитационное взаимодействие, планеты могут быть выброшены из своих систем в межзвездное пространство. Такие одиночные планеты называются свободно плавающими. Они просто движутся по Млечному Пути без звезды.

В целом, к настоящему времени обнаружено более десятка кандидатов в свободно плавающие планеты. Астрономы называют их кандидатами, потому что они не уверены в массах этих объектов. Они также могут быть, например, коричневыми карликами, категорией тел, находящихся между планетами и звёздами.