kosmos_news
Китай вводит новые стимулы для использования электронного юаня
Несмотря на огромные усилия правительства, китайская цифровая валюта, поддерживаемая государством, не пользуется популярностью.

Более десяти лет китайское правительство работает над созданием цифровой валюты, поддерживаемой государством. Хотя электронный юань теперь доступен во многих частях страны, особенно в крупных городах, общенациональное внедрение все еще не завершено.Интерес к электронному юаню остается довольно низким из-за наличия альтернативных способов оплаты, таких как WeChat Pay и Alipay. И это несмотря на то, что в некоторых компаниях зарплаты теперь выплачиваются только в цифровой валюте.

Теперь Китай ищет другой способ повысить популярность и использование электронного юаня: проценты. Как объявил вице-президент Центрального банка Китая Лу Лэй, с 1 января 2026 года проценты будут начисляться на остатки средств в верифицированных кошельках электронного юаня.

По словам главы регулятора, это должно превратить электронный юань в цифровые депозитные деньги. Однако сомнительно, насколько выплата процентов действительно убедит потенциальных пользователей. По данным Gizmodo, крупнейшие китайские государственные банки в настоящее время выплачивают проценты всего около 0,05 процента.

С другой стороны, пользователи крупных криптовалютных бирж, таких как Binance или Kraken, получают до шести процентов на депозиты в стейблкоинах. Настоящих криптоэнтузиастов электронный юань вряд ли впечатлит, поскольку он полностью контролируется государством и не основан на децентрализованной системе блокчейн.

В последние годы Китай также принимает жесткие меры против криптовалют, таких как биткоин. Несмотря на все меры, страна остается одним из крупнейших в мире центров майнинга. Согласно данным платформы Beincrypto, в октябре 2025 года Китай по-прежнему отвечал примерно за 14 процентов мирового хешрейта биткоина. Однако в середине декабря 2025 года китайские власти закрыли в общей сложности 400 000 майнинговых проектов, что имело последствия для всей сети.

Между тем, объемы использования и финансовые показатели электронного юаня в последние месяцы продолжают расти. Глава Центрального банка Лу Лэй сообщил о 3,48 миллиардах транзакций к концу ноября 2025 года. Их общая стоимость оценивается примерно в два триллиона долларов – безусловно, включая выплаты заработной платы государственным предприятиям.

Сообщается, что количество открытых электронных кошельков почти удвоилось по сравнению с осенью 2023 года, достигнув 230 миллионов. Для сравнения: население Китая составляет около 1,4 миллиарда человек. Прогнозируется, что к 2025 году объём транзакций, совершаемых через цифровые платформы, такие как WeChat Pay или Alipay, достигнет примерно 8,5 триллионов долларов только в Китае.

#китай #цифровые валюты #электронный юань
Источник: gizmodo.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

