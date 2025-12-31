Более десяти лет китайское правительство работает над созданием цифровой валюты, поддерживаемой государством. Хотя электронный юань теперь доступен во многих частях страны, особенно в крупных городах, общенациональное внедрение все еще не завершено.Интерес к электронному юаню остается довольно низким из-за наличия альтернативных способов оплаты, таких как WeChat Pay и Alipay. И это несмотря на то, что в некоторых компаниях зарплаты теперь выплачиваются только в цифровой валюте.
Теперь Китай ищет другой способ повысить популярность и использование электронного юаня: проценты. Как объявил вице-президент Центрального банка Китая Лу Лэй, с 1 января 2026 года проценты будут начисляться на остатки средств в верифицированных кошельках электронного юаня.
По словам главы регулятора, это должно превратить электронный юань в цифровые депозитные деньги. Однако сомнительно, насколько выплата процентов действительно убедит потенциальных пользователей. По данным Gizmodo, крупнейшие китайские государственные банки в настоящее время выплачивают проценты всего около 0,05 процента.
С другой стороны, пользователи крупных криптовалютных бирж, таких как Binance или Kraken, получают до шести процентов на депозиты в стейблкоинах. Настоящих криптоэнтузиастов электронный юань вряд ли впечатлит, поскольку он полностью контролируется государством и не основан на децентрализованной системе блокчейн.
В последние годы Китай также принимает жесткие меры против криптовалют, таких как биткоин. Несмотря на все меры, страна остается одним из крупнейших в мире центров майнинга. Согласно данным платформы Beincrypto, в октябре 2025 года Китай по-прежнему отвечал примерно за 14 процентов мирового хешрейта биткоина. Однако в середине декабря 2025 года китайские власти закрыли в общей сложности 400 000 майнинговых проектов, что имело последствия для всей сети.
Между тем, объемы использования и финансовые показатели электронного юаня в последние месяцы продолжают расти. Глава Центрального банка Лу Лэй сообщил о 3,48 миллиардах транзакций к концу ноября 2025 года. Их общая стоимость оценивается примерно в два триллиона долларов – безусловно, включая выплаты заработной платы государственным предприятиям.
Сообщается, что количество открытых электронных кошельков почти удвоилось по сравнению с осенью 2023 года, достигнув 230 миллионов. Для сравнения: население Китая составляет около 1,4 миллиарда человек. Прогнозируется, что к 2025 году объём транзакций, совершаемых через цифровые платформы, такие как WeChat Pay или Alipay, достигнет примерно 8,5 триллионов долларов только в Китае.