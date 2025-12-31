Киберпреступники утверждают, что украли важные данные о космических миссиях, а ЕКА пытается успокоить общественность.

Несколько дней назад появились признаки крупной утечки данных в Европейском космическом агентстве (ЕКА). Предположительно, была украдена важная информация. 30 декабря ЕКА подтвердило изданию futurezone, что инцидент с нарушением ИТ-безопасности действительно произошел.

Утечка данных впервые стала достоянием общественности 26 декабря. Человек, использующий псевдоним «888», утверждает, что украл более 200 ГБ конфиденциальных данных ЕКА. Сообщается, что эти данные включают исходный код, токены API, файлы конфигурации и учетные данные для входа в систему.

Также есть сообщения об украденных, хорошо закодированных данных доступа и несанкционированном доступе к серверам. Кроме того, злоумышленники утверждают, что получили доступ к критически важным данным о спутниковых и космических миссиях, а также к внутренней документации.

После обнаружения инцидента Европейское космическое агентство немедленно начало внутренний анализ безопасности, который все еще продолжается. В сообщении для журналистов ЕКА говорится, что были приняты краткосрочные защитные меры для обеспечения безопасности потенциально затронутых систем.

Европейское космическое агентство «выявило очень ограниченное количество научных серверов, расположенных за пределами внутренней сети ЕКА, которые могут быть затронуты», говорится в заявлении. Подчеркивается, что «эти серверы используются для несекретных совместных инженерных решений в рамках научного сообщества».

ЕКА прокомментирует инцидент после завершения анализа безопасности или при появлении новой информации об инциденте. Таким образом, истинный масштаб утечки пока остается неясным.