План предполагает закупку готовых разведывательных самолетов производства Saab на базе планера Bombardier, которые будут адаптированы для использования во Франции.

30 декабря Saab приветствовало подписание Главным управлением вооружений Франции (DGA) заказа на два самолета с системами GlobalEye на сумму чуть более 1,1 миллиарда евро. Поставки «будут осуществляться поэтапно в период с 2029 по 2032 год», уточнил производитель. Кроме того, контракт включает опцию на покупку двух дополнительных самолетов, как обсуждалось шесть месяцев назад.

По словам, генерального директора Saab Микаэля Йоханссона, «этот заказ подчеркивает прочность партнерства между Saab и Францией». Выбрав GlobalEye, Франция инвестирует в передовое, высокоэффективное решение для обнаружения и контроля воздушных целей. Этот выбор укрепляет общую защиту Европы, поскольку Швеция и Франция совместно эксплуатируют систему GlobalEye, уточнил Йоханссон.

Напомним, что GlobalEye включает в себя комплекс электронно-защищенных датчиков, радар дальнего действия Erieye ER, радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA) SeaSpray (поставленный компанией Leonardo) и оптоэлектронную турель. Комплекс способен собирать данные в радиусе не менее 400 км и затем интегрировать их в многодоменную систему управления и контроля.

В июне, когда французское министерство вооруженных сил объявило о своем намерении приобрести две системы GlobalEye, оно указало, что военное сотрудничество со Швецией, вероятно, распространится на противовоздушную оборону средней дальности (с использованием системы Aster 30), а также на военно-морские возможности.