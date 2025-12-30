Дания считается пионером в области цифровизации. Во всей стране недавно оставалось около 1500 почтовых ящиков, а 30 декабря уберут и их.

Дания, страна с высоким уровнем цифровизации, вероятно, первая в Европе, которая прекратит доставку почты. Все почтовые ящики будут убраны с улиц. Государственная почтовая служба PostNord доставит последние письма 30 декабря. С 18 декабря почтовые марки не продаются. Это необычное явление: Всемирный почтовый союз (ВПС, UPU) заявляет, что ему неизвестно о случаях, когда какая-либо страна предприняла подобный шаг.







«Датчане все больше переходят на цифровые технологии, и то, что раньше отправлялось в виде писем, теперь получает подавляющее большинство в электронном виде», — сообщает PostNord.

С начала тысячелетия объем почтовых отправлений в стране сократился более чем на 90 процентов, и эта тенденция сохраняется. Многие из примерно 1500 красных почтовых ящиков страны постепенно демонтировались с лета. Однако они не оказались на свалке: с середины декабря заинтересованные лица могли приобрести один из 1000 ящиков.

Дания считается пионером в области цифровизации. Для датчан большая часть переписки с государственными органами теперь осуществляется через цифровые платформы. В большинстве частных почтовых ящиков находится только рекламная продукция.

Компания PostNord ощутила на себе последствия цифровизации. Государственная компания, образованная в 2009 году в результате слияния датской и шведской почтовых служб, в последние годы наблюдает устойчивое снижение доходов от доставки писем. Теперь датские потребители в основном пользуются услугами частной курьерской компании Dao для отправки писем.