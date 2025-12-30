Производитель Baykar заявил об очередном «мировом достижении» после того, как прототипы PT3 и PT5 совершили полностью автономный полет в тесном строю.

В ноябре турецкая компания Baykar Group заявила о «мировом прорыве» после того, как ее боевой беспилотник Kizilelma (UCAV) сбил цель — истребитель — с помощью дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Gökdoğan и радара MURAD (активная электронно-сканирующая антенная решетка).

Через месяц после первого успешного испытания Kizilelma производитель заявил еще об одном «мировом достижении». 27 декабря прототипы PT3 и PT5 его боевого беспилотника совершили полностью автономный полет в тесном строю.

Сообщается, что два прототипа «взлетели один за другим». Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, разработанным командами Baykar, два беспилотника летели в строю, синхронно. Это «первый в мире случай, когда два беспилотных боевых аппарата совершили полет в тесном строю в полной автономности», заявил турецкий производитель.

Это испытание имитировало миссию боевого воздушного патрулирования. Благодаря своему программному обеспечению и алгоритмам на основе ИИ, два БПЛА летели по «заданной траектории», пояснила Baykar. Компания считает, что в будущем «миссии по перехвату, предназначенные для защиты определенных районов и традиционно выполняемые пилотируемыми истребителями, могут быть выполнены автономно беспилотниками Kizilelma».

Напомним, что Kizilelma, совершивший свой первый полет в декабре 2022 года, имеет длину 14,7 метра, размах крыла 10 метров и высоту 3,3 метра. Предназначенный для полетов на дальность 500 морских миль, он развивает максимальную скорость 590 узлов (число Маха 0,9) на рабочей высоте 35 000 футов (приблизительно 11 000 метров). В настоящее время это достигается благодаря турбовентиляторному двигателю АИ-25ТЛТ без форсажной камеры.