Эксперты прогнозируют, что в течение следующих 15 лет Великобритания столкнется с растущими потребностями в финансировании.

Великобритании необходимо 800 миллиардов фунтов стерлингов для выполнения своих обязательств по оборонным расходам, запланированных до 2040 года, сообщила в понедельник, 29 декабря, газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы EY Partheon.

FT напомнила, что Лондон объявил об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году, при этом еще 1,5% будут выделены на более широкие нужды безопасности. В то же время, как отмечалось, президент США Дональд Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, требуя от них большего вклада в оборону.

Газета сообщила, что инвестиции включают траты на строительство новых казарм, заводов по производству боеприпасов и военно-морских центров. Обязательство Великобритании увеличить расходы на оборону до 3% ВВП в следующем парламентском сроке и до 3,5% к 2035 году пока не включено в финансовые прогнозы правительства.

«Новые приоритеты в обороне меняют положение вещей в стране», — сказал Матс Перссон, эксперт по макроэкономике и геостратегии из EY в Великобритании.

Аналитик прогнозирует, что в течение следующих 15 лет Великобритания столкнется с растущими потребностями в финансировании из-за «одновременных преобразований» в энергетическом, инфраструктурном, здравоохранительном и оборонном секторах.

Представитель Министерства финансов Великобритании прокомментировал эти сообщения, заявив, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов на инвестиции в оборонную сферу, запланированные на 2025-2026 годы.

«Наша цель — выделить 3% ВВП на оборону в следующем парламентском сроке, если позволят экономические и фискальные условия», — добавил он.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании состоятся не позднее 15 августа 2029 года.