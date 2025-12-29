Ракета с разгонным блоком «Фрегат» в ходе пуска 28 декабря с космодрома Восточный также вывела на орбиту спутники Беларуси и Эквадора.

Российские и иранские государственные СМИ сообщили, что в воскресенье, 28 декабря, российская ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту еще три иранских спутника. Иранское государственное телевидение подчеркнуло, что это событие «представляет собой новый шаг в космической программе Ирана, несмотря на западные санкции».

Отмечалось, что спутники носят наблюдательный характер, и один из них оснащен искусственным интеллектом; все они были произведены в Иране. Как было объявлено, спутники «Зафар-2», «Пая» и «Каусар-1.5» будут выведены на орбиту на высоте 500 км над Землей. Их срок службы составит от трех до пяти лет. Полученные изображения «будут использоваться для управления водными ресурсами, мониторинга окружающей среды и картографирования», сообщило иранское информационное агентство IRNA.

В 2024 году Иран впервые одновременно запустил три спутника, используя ракету «Симург» собственного производства. По данным местных СМИ, на этот раз была выбрана российская ракета «Союз», поскольку, по оценке иранских экспертов, она является одним из «самых надежных в мире средств для доставки чувствительных спутников». В общей сложности Иран за последние два года уже осуществил около десяти запусков спутников.

Израиль, а также некоторые западные страны, подчеркивают, что иранские спутники используют технологии, взаимозаменяемые с технологиями баллистических ракет, потенциально способных нести ядерные боеголовки. Тегеран отвергает эти обвинения и отрицает стремление к приобретению ядерного оружия. В интервью, опубликованном в субботу, президент Ирана Масуд Пешешкиян выразил мнение, что Соединенные Штаты, Израиль и европейцы ведут «тотальный военный конфликт» против его страны.