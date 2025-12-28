Сайт Конференция
kosmos_news
Астрономы обнаружили несоответствия в испускаемом квазарами излучении
На протяжении десятилетий они считались надежными ориентирами в космологии. Таким образом, фундаментальное предположение о черных дырах ставится под сомнение.

Фундаментальное предположение современной астрофизики ставится под сомнение после того, как международная группа астрономов обнаружила несоответствия в излучении, испускаемом квазарами. Как сообщает Королевское астрономическое общество (через Science Daily) в Лондоне, новое исследование показывает, что физическая связь между ультрафиолетовым светом и рентгеновскими лучами в этих объектах не является постоянной. Если результаты подтвердятся, часть исследований сверхмассивных черных дыр, проводившихся в течение последних 50 лет, придется пересмотреть.
За это наблюдение отвечает группа исследователей из Греческой национальной обсерватории в Афинах. Их результаты основаны на статистическом анализе, который значительно превосходит по масштабу предыдущие исследования.

Изученные квазары — это чрезвычайно яркие активные галактические ядра, движущиеся под воздействием сверхмассивных черных дыр. Когда материя в аккреционном диске падает в черную дыру, она нагревается и испускает огромное количество ультрафиолетового света, который затем преобразуется в рентгеновские лучи в короне высокоэнергетических частиц.

До сих пор ученые предполагали, что отношение яркости в ультрафиолетовом диапазоне к яркости в рентгеновском диапазоне является универсальной константой. Эта сильная корреляция позволила астрономам использовать квазары в качестве своего рода стандартных инструментов для определения расстояний во Вселенной и измерения расширения космоса.

Однако новый анализ данных показывает, что в ранней Вселенной эта взаимосвязь отличалась от современной. Структура и поведение материи вокруг черных дыр, по-видимому, значительно изменились за миллиарды лет, что делает использование этих объектов в качестве надежных инструментов для измерения космических расстояний более сложным, чем считалось ранее.

Команда исследовала приблизительно 136 745 квазаров за период около 6,5 миллиардов лет космической истории. Это может иметь далеко идущие последствия для космологии, поскольку квазары часто используются для изучения таких параметров, как темная энергия или распределение темной материи. Если физическая среда черных дыр меняется со временем, модели, основанные на статической зависимости, должны быть скорректированы.

#космос #астрономия #черные дыры
Источник: sciencedaily.com
