Задолго до появления интернета, в ноябре 1844 года две команды передавали свои ходы на расстоянии более 60 километров.

До появления компьютеров, электронной почты и интернета шахматисты уже использовали форму связи на расстоянии, чтобы играть в шахматы. Как сообщает Techradar, 26 ноября 1844 года игроки из Вашингтона и Балтимора сыграли друг против друга — несмотря на то, что эти два города находятся на расстоянии более 60 километров друг от друга. Это стало возможным благодаря тогдашнему совершенно новому изобретению: электрическому телеграфу.

Это событие считается первой задокументированной «онлайн-шахматной игрой» в истории, хотя она произошла задолго до изобретения цифровых сетей. Электрический телеграф был разработан в начале 1840-х годов. Первоначально эта технология соединяла Вашингтон и Балтимор только проводной линией длиной более 60 километров. Чтобы играть в шахматы на таком расстоянии, команды передавали свои ходы в закодированном виде с помощью электрических сигналов.

Каждый шахматный ход кодировался и передавался по телеграфу. Принимающая сторона затем переводила этот код обратно в ход. Таким образом, игра могла вестись синхронно, несмотря на большое расстояние — сенсация для того времени.

Сегодня игра в шахматы через интернет — обычное явление: такие платформы, как Lichess, Chess.com, и традиционные серверы позволяют ежедневно проводить миллионы игр. Но эксперимент 1844 года показывает, что основная идея «онлайн» намного старше компьютеров и сетей.

Особенно интересно: первому телеграфному сообщению на момент игры было меньше года. Тем не менее, люди уже использовали новое изобретение не только для передачи важной информации, но и для игр. Это демонстрирует значительную роль, которую «игры» всегда играли в человеческой культуре.

В середине XIX века электрический телеграф стал одной из первых технологий, позволивших людям общаться в режиме реального времени на больших расстояниях — принцип, который сегодня является основополагающим элементом интернета.

Хотя игра 1844 года технически не являлась ни компьютером, ни сетью в современном понимании, она указывает на фундаментальную потребность: люди используют технологии для взаимодействия друг с другом, в том числе и посредством игр.

Таким образом, электрический телеграф был не только средством коммуникации, но и ранним предшественником того, что позже позволило создать онлайн-игры и цифровое сотрудничество. Сами того не подозревая, 181 год назад североамериканские шахматисты заложили основу для таких онлайн-игр, как World of Warcraft, Minecraft и Fortnite.