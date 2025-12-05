Растущая спутниковая группировка Starlink и других спутников затрудняет работу не только наземных обсерваторий, но и космических телескопов, таких как «Хаббл».

Илон Маск запускает в космос всё больше спутников Starlink. В октябре 2025 года его компания SpaceX запустила 10 000 аппаратов. Спутники не только загрязняют озоновый слой, сгорая при входе в атмосферу Земли, но и загораживают обзор телескопам. В статье, опубликованной в журнале Nature, учёные NASA вновь обратили внимание на эту ситуацию. Учёные пишут, что отражения от спутников могут быть невидимы невооружённым глазом, но они очень яркие для профессиональных телескопов. По мнению авторов, эти отражения влияют на космические снимки во всём электромагнитном спектре. Это влечет за собой значительные затраты на эксплуатацию и меры противодействия.

Вопреки распространённому мнению, NASA утверждает, что спутниковое «загрязнение» не только ухудшает обзор с наземных обсерваторий, но и затрудняет работу таких космических телескопов, как «Хаббл». Это может помешать телескопам не только открывать новые планеты, но и пропустить астероиды, представляющие опасность для Земли.

На исследования влияют не только их электромагнитные следы, но и сами спутники. Они отражают солнечный свет, что затрудняет различение важных деталей при астрономических наблюдениях. Эта тенденция резко усиливается. В период с 2018 по 2021 год спутники уже засорили 4,3% всех изображений, полученных телескопом «Хаббл». Несмотря на то, что в этот период на орбите находилось всего около 5000 спутников, сейчас их число превысило 15 000.

И это число растёт. SpaceX не намерена останавливаться на 10 000 спутников Starlink. По данным NASA, в течение следующих десяти лет число искусственных спутников может увеличиться до 560 000. Если эта тенденция сохранится, треть снимков «Хаббла» могут быть искажены. Для других телескопов, таких как SPHEREx или ARRAKIHS, такой сценарий затронет до 96% снимков.