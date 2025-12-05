Развертывание такого противоракетного щита оправдано тем, что в случае конфликта с какой-нибудь страной, в первую очередь именно Германия, вероятно, подвергнется атаке как логистический центр НАТО в Европе.

В начале 2022 года Германия объявила о намерении разработать собственную систему противоракетной обороны. В то время НАТО завершало развертывание такой системы, включающей два береговых объекта AEGIS (один в Польше, другой в Румынии), радар раннего предупреждения в Турции и командный центр в Рамштайне (Германия).

С точки зрения Берлина, развертывание такого противоракетного щита оправдано тем, что в случае конфликта с Германия, вероятно, подвергнется атаке в первую очередь как логистический центр НАТО в Европе. Поэтому Берлин через НАТО запустил инициативу «Европейский небесный щит» по созданию европейской системы противовоздушной обороны. В 2023 году Германия завершила закупку системы ПРО Arrow-3 в рамках межправительственного соглашения с Израилем. Напомним, что система Arrow 3 была разработана компанией Israel Aerospace Industries (IAI) для перехвата и уничтожения баллистических ракет на внеатмосферном участке траектории с помощью кинетического снаряда (или боевого модуля), центра управления и наведения Yellow Citron и радара Super Green Pine. Дальность её действия оценивается в 2000 км, а высота перехвата, как утверждается, превышает 100 км (что соответствует низкой околоземной орбите).

3 декабря ВВС Германии объявили о начальной боевой готовности первого элемента своей системы Arrow 3 (обозначенной как AWS-G, что означает «Arrow Weapon System – Deutchland»). Этот первый элемент включает в себя радар «Super Green Pine», разработанный компанией Elta, который, как сообщается, достаточно мощный, чтобы охватывать также Польшу и прибалтийские страны.

В бундесвере сообщили, что «объявление о начальной боевой готовности означает, что первые компоненты системы введены в эксплуатацию». То есть радар, пусковое оборудование и обученный персонал готовы к проведению ограниченных операций по защите.

Ожидается, что развёртывание AWS-G будет завершено не позднее 2030 года. В настоящее время пока не предоставлено никакой информации о других объектах, где будут размещены оставшиеся элементы этой системы.