Как и планировалось, ракета достигла орбиты. Однако первая ступень, ускоритель, не вернулась на место посадки из-за возгорания.

В среду, 3 декабря, частная китайская космическая компания LandSpace впервые вывела на орбиту свою ракету Zhuque-3. Запуск состоялся с космодрома во Внутренней Монголии. Как и планировалось, ракета достигла орбиты. Однако первая ступень, ускоритель, не вернулась на место посадки. Она упала и взорвалась, как сообщает CNN. Фото: LandSpaceКитай стремится стать «сильной космической державой» благодаря таким компаниям, как LandSpace, и конкурировать с SpaceX. По данным LandSpace, ракета-носитель разбилась из-за аномалии на этапе посадки. Фото: LandSpaceПо словам эксперта по космосу Блейна Курсио, основателя Orbital Gateway Consulting, первая попытка запуска LandSpace была успешной на «90%». Он полагает, что взрыв ускорителя был вызван структурной проблемой или проблемой, связанной с двигателем. «Устранение этой проблемы займёт время, но не годы», заявил эксперт каналу CNN.

Теперь компания хочет выяснить причину инцидента и усовершенствовать многоразовую ракету для будущих миссий. Они играют ключевую роль в космических операциях, поскольку могут значительно снизить стоимость запусков ракет.

Другие космические компании также сталкивались с неудачами при посадке своих ускорителей. То же самое произошло и со SpaceX, пионером в этой области. Blue Origin, американский конкурент компании Илона Маска, также потерпела неудачу в этом году при попытке посадки первой ступени.

По словам Маска, LandSpace потребуется не менее пяти лет, чтобы достичь уровня Falcon 9. К тому времени, по мнению Маска, SpaceX уже перейдёт на Starship — ракету, способную выводить на орбиту в 100 раз больше полезной нагрузки, чем Falcon 9. Starship также должен быть полностью многоразовым, включая верхнюю ступень. Однако успешных испытаний пока не проводилось.

Как пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, пока ход разработки российской двухступенчатой многоразовой ракеты «Союз-7» прослеживается слабо. В 2023 году агентство ТАСС сообщило, что первый запуск планировался на 2028–2030 годы. По другим данным, в «Роскосмосе» летом этого года называли срок «не ранее конца 2027 года».