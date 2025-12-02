В Южной Корее преступники продали сотни личных записей ничего не подозревающих пользователей, злоумышленников уже поймали.

В Южной Корее нелегальные скрытые камеры представляют собой настолько серьёзную проблему, что для них даже придумали специальный термин: молка. Преступники снимают гостиничные номера и подобные места, а затем шантажируют жертв, в основном женского пола.

Новый скандал с камерами потряс страну: южнокорейская полиция арестовала четырёх человек, подозреваемых во взломе более 120 000 домашних камер частных и коммерческих организаций. Как сообщает The Chosun, фрагменты видеоматериалов были выставлены на продажу на китайском сайте.

Такие сетевые камеры используются для удалённого мониторинга помещений, например, для наблюдения за домашними животными в режиме прямой трансляции. По данным издания The Chosun, пострадали не только частные дома, но и магазины одежды, студии депиляции, караоке-залы и даже гинекологическая клиника.

Четверо подозреваемых, по всей видимости, действовали независимо друг от друга. Один из арестованных обвиняется во взломе 63 000 камер и создании 545 видеороликов непристойного характера. Он предположительно продал их за 35 миллионов вон (примерно $21 000) на китайском сайте.

Второй подозреваемый, по данным южнокорейской полиции, взломал 70 000 устройств и продал полученные 648 видеороликов за 18 миллионов вон (примерно $11 000). По данным источника, близкого к полиции, эти преступления против южнокорейских женщин носили систематический характер – на сайте даже была отдельная категория «Южная Корея». Также ведутся расследования в отношении операторов сайта и покупателей видео. Третий подозреваемый предположительно взломал 15 000 камер, четвертый подозреваемый обвиняется в 136 случаях взлома камер.

Представитель полиции сообщил изданию The Chosun, что к взломанным камерам доступ осуществлялся неоднократно. Пятьдесят восемь жертв были найдены и им была обещана техническая и психологическая помощь.

Согласно отчёту полиции, камеры были недостаточно защищены: имена пользователей и пароли состояли из повторяющихся букв или последовательных цифр. Пользователям домашних камер видеонаблюдения настоятельно рекомендовалось сменить пароли так, чтобы они были длиной не менее 8 символов и содержали специальные символы. Южнокорейская полиция также рекомендует регулярно обновлять систему безопасности и использовать двухфакторную аутентификацию.