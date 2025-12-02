Согласно изданию Military Watch Magazine (MWM), в производстве находятся 16 многоцелевых сверхманёвренных истребителей поколения «4++» Су-35 по заказу Минобороны Ирана.

Издание Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что в настоящее время в России в производстве якобы находятся 16 истребителей Су-35 по заказу Министерства обороны Ирана. Ожидается, что эта партия будет поставлена к концу 2027 года. Истребители Су-35

Ссылаясь на свои источники, MWM сообщает, что сотрудники Министерства обороны России контролируют приемку подсистем самолета, а работы над ним ведутся с 2024 года. Авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре остается основной сборочной площадкой истребителей, и предпринимаются целенаправленные усилия по расширению производства.

Ранее на этом предприятии производилось около 14 Су-35 в год, а генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в мае подтвердил, что ведутся работы по увеличению производства этих самолётов.

Считается, что возросший спрос как со стороны ВВС Ирана, так и со стороны ВКС России повлиял на решение ускорить производство самолётов. После заявлений иранских официальных лиц, подтверждающих размещение заказов на Су-35, в конце сентября были опубликованы документы, согласно которым было заказано 48 самолётов.

Сообщается, что наряду с Алжиром, который начал получать Су-35 в начале этого года, Эфиопия также разместила небольшой заказ на эти самолёты. Алжир и Эфиопия, как ожидается, получат Су-35, построенные для ВВС Египта, заказы на которые Каир позже отменил из-за давления Запада и опасений санкций.

Иранские Су-35, как ожидается, будут в значительной степени модифицированы, и некоторые источники предполагают, что они могут быть построены в соответствии с долгожданным стандартом Су-35СМ. Ограниченность нынешнего истребительного парка Ирана была продемонстрирована во время воздушных атак Израиля в июне, в ходе которых боевая авиация страны играла весьма ограниченную роль в защите воздушного пространства. Хотя у Ирана имеется около 300 истребителей, подавляющее большинство из них – это образцы времен конфликта во Вьетнаме. Практически уникальное количество устаревших истребителей, находящихся на вооружении страны, делает выход на этот рынок потенциально весьма выгодным для российского оборонного сектора.

В связи с растущей вероятностью снятия Су-35 с производства в середине-конце 2030-х годов Россия может потом предложить Ирану свой истребитель пятого поколения Су-57 в качестве замены Су-35.