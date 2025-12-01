Чёрная плесень привлекает радиоактивное излучение, но, по-видимому, и поглощает его. Это открытие может произвести прорыв в космических миссиях.

В Чернобыльской зоне отчуждения почва по-прежнему сильно загрязнена радиоактивным цезием-137. Радиация чрезвычайно опасна для человека, но один организм, похоже, благодаря ей только активно размножается — это чёрная плесень. Она была впервые обнаружена в 1997 году украинским микробиологом Нелли Ждановой. После почти 30 лет исследований природа плесени до сих пор не до конца изучена. Однако, как сообщает BBC, некоторые её свойства могут сделать её прорывным инструментом для космических путешествий.

Сегодня Чернобыльская АЭС скрыта под саркофагом

Так называемое ионизирующее излучение обладает такой энергией, что может разрушать химические связи и повреждать клетки. Но чернобыльская плесень, похоже, нашла защитный механизм от него. Меланин, цвет которого варьируется от красновато-коричневого до чёрного, обуславливает разный цвет кожи, глаз и волос у людей. Жданова обнаружила большое его количество в клеточных стенках видов плесени в радиоактивной зоне отчуждения. Кстати, лягушки в прудах вокруг АЭС также темнее своих сородичей в других районах из-за меланина.

Эти пигменты не выполняют функцию классического щита, препятствующего проникновению опасных веществ. Вместо этого неравномерная структура меланина «поглощает» излучение, поэтому энергия не отражается, а рассеивается.

Спустя десять лет после первого открытия чёрной плесени исследователь-атомщик Екатерина Дадачёва заметила ещё одну особенность. Грибок, по-видимому, не только растёт в сторону источника излучения, но и растёт ещё лучше под воздействием радиации. В ходе прямого сравнения в радиоактивной среде она обнаружила, что плесень с меланином распространяется на 10 процентов быстрее, чем плесень без пигмента. Это говорит о том, что меланин ведет себя подобно хлорофиллу, взаимодействуя со световой энергией при воздействии радиоактивного излучения.

Этот процесс называется радиосинтезом – по аналогии с фотосинтезом. Однако, как и почему он работает, до сих пор неясно; то есть этот метаболический процесс остаётся чисто теоретическим. Более того, не все виды плесени с меланином, по-видимому, растут в направлении цезия-137, как это было обнаружено в Чернобыле.

Радиационное воздействие представляет проблему для тех, кто проводит длительное время в космосе: без земной атмосферы астронавты практически не защищены от космической радиации. Это создаёт огромный риск для здоровья, особенно во время длительных космических полётов, например, на Луну или Марс.

В 2018 году Cladosporium sphaerospermum, один из видов плесени, обнаруженной в Чернобыле, был отправлен на Международную космическую станцию (МКС). По сравнению с образцом на Земле, грибок рос в космосе в 1,21 раза быстрее, как показали анализы трёх исследователей. Однако это также может быть связано с отсутствием гравитации, изучение которого в настоящее время продолжается.

Материалы, используемые для радиационной защиты на Земле, как правило, слишком тяжёлые для транспортировки на Луну или Марс. Поскольку плесень лёгкая и не требует многого для роста, она может заменить эти материалы в будущем. Это возможно, например, для скафандров или надувной инфраструктуры лунной базы.

Это открытие имеет решающее значение для долгосрочных космических миссий и, в частности, для потенциального развития сельского хозяйства на Луне или Марсе. Без радиационной защиты семена могут потерять способность к прорастанию.