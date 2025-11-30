Растущие опасения из-за неопределенной ситуации в Европе подпитывают спрос на новую модель танка Leopard 2.

Франко-германская оборонная компания KNDS получила 350 заказов из пяти стран на новую модель танка Leopard 2A8, сообщает издание Stern. Представитель компании подтвердил эту информацию газете. Помимо Германии, заказы на модернизацию танка, впервые представленного в 1979 году, также подали Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия. Leopard 2 A8 на презентации в конце ноябряНа сегодняшний день Вооружённые силы Германии заказали 123 танка Leopard 2 A8. Министр обороны Германии Борис Писториус уже объявил о закупке ещё 75 танков на первой презентации нового Leopard. По данным KNDS Germany, ведутся переговоры с другими заказчиками. Новая модель A8, помимо прочего, оснащена системой защиты израильского производителя Rafael, предназначенной для уничтожения снарядов и беспилотников до их попадания в корпус машины.

KNDS не раскрывает объем заказов и сроки поставок. Однако очевидно, что заказы составляют значительную сумму в миллиарды долларов. Это значит, что производственные линии компании будут загружены в течение нескольких лет. Новый танк Leopard стоит несколько десятков миллионов евро, не считая расходов на техническое обслуживание и ремонт. Только правительство Германии планирует потратить более 3,4 миллиарда евро на уже заказанные 123 танка Leopard 2 A8. Согласно открытым данным, 3300 танков Leopard 2, поставленных за последние десятилетия, до сих пор находятся на вооружении 23 стран.