К нашей планете загадочная комета максимально приблизится 19 декабря, и лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заметила снижение яркости этого небесного тела.

Межзвездный объект 3I/ATLAS не возник в нашей Солнечной системе, а был выброшен из другой области Млечного Пути и сейчас стремительно приближается к Земле. Диаметр кометы составляет несколько километров, её ледяной голубой круг света окружает яркое пылевое облако. В данный момент, как пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, яркость кометы существенно снизилась. Ранее астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта, говорящий о сближении с Юпитером.

Местоположение 3I/ATLAS вечером 29 ноябряСообщается, что яркость небесного тела уменьшилась в три раза — в данный момент составляет около 63% от той, что была неделю назад. При этом, за этот период времени расстояние кометы до Земли уменьшилось на 10 млн км. Астрономы объясняют такое потускнение объекта продолжающимся удалением от Солнца. Дело в том, что типичная комета приобретает характерную яркость благодаря отраженному от Солнца свету.

Отмечается, что до сих пор 3I/ATLAS считается четвертой по яркости кометой среди ста других подобных объектов, которые можно наблюдать с Земли. Самая яркая комета — C/2025 A6 (Lemmon); ее сияние за месяц также уменьшилась в 10 раз.

Астрономы ожидают, что НАСА может развернуть телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» в сторону 3I/ATLAS, чтобы получить более детальные снимки объекта. Возможно, в ближайшие три недели (к 19 декабря, когда комета приблизится на максимальное расстояние к Земле) научное сообщество сможет прийти к однозначному выводу о природе этого загадочного объекта.