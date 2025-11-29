Об этом, в частности, заявили в Росавиации. Между тем, проблема с программным обеспечением A320 затронула около 6000 самолетов.

В Росавиации заявили, что предписание Airbus по замене программного обеспечения (ПО) на самолетах A320 касается России. Такой вывод ведомство сделало после тщательного анализа выпущенного авиапроизводителем директивы.

Фото: AirbusНапомним, 30 октября у самолёта Airbus A320 авиакомпании JetBlue, следовавшего из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США), внезапно возникли серьёзные неполадки в системе управления полётом, что привело к опасной ситуации на борту. Нос самолёта резко клюнул носом, и он начал быстрое снижение. Последовала неконтролируемая потеря высоты. Пилотам удалось восстановить управление и совершить безопасную аварийную посадку в ближайшем аэропорту.

Анализ инцидента показал, что интенсивное солнечное излучение помешало передаче данных в самолёте. Это привело к появлению некорректной информации, из-за чего программное обеспечение начало выдавать неверные команды управления.

После обнаружения этой проблемы 28 ноября Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило соответствующую Чрезвычайную директиву по летной годности (EAD). Затронутые самолеты семейства Airbus A320 должны пройти модернизацию, прежде чем снова смогут перевозить пассажиров. По оценкам производителя, проблема затронула около 6000 самолетов.

В Росавиации отметили, что эксплуатируемые российскими авиакомпаниями Airbus A320 не нуждаются в модификациях. У российских самолетов европейского авиапроизводителя нет проблем с ПО. Также в ведомстве сообщили, что безопасность полетов является ключевым приоритетом всех участников авиатранспортной системы России.

Между тем, Lufthansa, материнская компания Austrian Airlines (AUA), вскоре после того, как в пятницу вечером стало известно о проблеме, объявила о возможной отмене и задержке небольшого количества рейсов в выходные. Air France отменила 35 рейсов. Крупнейшая японская авиакомпания ANA отменила 65 рейсов из-за этой проблемы. Пассажиры в аэропорту в Японии после отмены рейсов. Фото: REUTERSСообщается, что перебои в работе воздушного движения могут сохраниться и в воскресенье, 30 ноября. По данным компании, в American Airlines пострадали 209 самолетов. Однако авиакомпания выразила уверенность, что в течение суток все самолеты будут оснащены новым программным обеспечением.