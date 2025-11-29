После серьёзных разногласий пять лет назад, как сообщается, две компании готовятся к возобновлению сотрудничества.

Несколько лет назад Apple перестала сотрудничать с Intel и начала самостоятельно разрабатывать процессоры серии M. Все MacBook и Mac теперь работают на чипах серии M, что обеспечивает значительный рост производительности и, прежде всего, существенное увеличение времени автономной работы. После расставания Intel и Apple примерно пять лет назад, как сообщается, компании сейчас налаживают отношения. По словам аналитика Минг-Чи Куо, идут активные переговоры о возобновлении сотрудничества в разработке процессоров.

Это решение может показаться неожиданным, особенно если вспомнить разногласия между Intel и Apple в то время. Сообщается, что Apple была крайне недовольна качеством продукции Intel, что в конечном итоге побудило её взять разработку чипов в собственные руки.

Ожидается, что в рамках текущего сотрудничества Apple и Intel будут работать над другими совместными проектами. Intel больше не будет отвечать за разработку чипов и станет заниматься только их производством. Apple сохранит полный контроль – как над архитектурой, так и над функционалом.

В рамках этого сотрудничества Apple намерена в первую очередь использовать новый производственный техпроцесс Intel 18A. По словам Куо, соответствующее соглашение уже подписано. С одной стороны, это позволит Apple диверсифицировать свою цепочку поставок. Наряду с Intel, тайваньская компания TSMC продолжит производство большей части чипов серии M. С другой стороны, такое сотрудничество имеет смысл в свете политического заявления о переносе производства чипов в Америку.

Чипы серии M, предоставляемые Intel, изначально предназначены для моделей начального уровня. Эти бюджетные варианты могут быть использованы в некоторых моделях iPad, MacBook Air и ожидаемом бюджетном MacBook. Чипы серии M Pro в обозримом будущем продолжит поставляться TSMC.

Ожидается, что первые чипы Intel будут интегрированы в устройства Apple не ранее 2027 года. Однако, по словам Куо, эти сроки могут измениться и быть пересмотрены в любой момент.