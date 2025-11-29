Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперт опроверг сообщения об остановке пилотируемой программы в России из-за инцидента на Байконуре
Научный журналист Михаил Котов заявил, что после инцидента появилось много не совсем точной информации о реальном положении дел.

Член общественного совета «Роскосмоса» Михаил Котов призвал не верить информации некоторых экспертов о приостановки или даже прекращении российской космической программы из-за случившегося накануне инцидента на космодроме Байконур.Напомним, 27 ноября на космодроме Байконур в Казахстане состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со стартового комплекса 31. После этого кабина обслуживания пусковой площадки, предназначенная для обслуживания нижнего сегмента ракеты перед запуском, обрушилась, деформировав сервисные мостики, топливопроводы и элементы доступа, необходимые для подготовки ракеты к запуску. На фоне этих событий ряд экспертов предположили, что вся программа запусков ракет на 2026 год может быть пересмотрена.

Уже 28 ноября эксперт Михаил Котов подтвердил факт повреждения струей выхлопных газов кабины обслуживания пусковой площадки. При этом, журналист отметил важность 31-й площадки для полетов к Международной космической станции.

Дело в том, что только с нее Россия может запускать пилотируемые миссии. Пока такие запуски с космодрома «Восточный» не осуществлялись, но строительство соответствующих стартовых комплексов продолжается. Статус следующего запланированного запуска — ракеты-носителя «Союз-2.1а» для грузового корабля «Прогресс МС-33», намеченного на 19 декабря этого года, пока неизвестен.

Представитель «Роскосмоса» уточнил, что ни о какой потере пилотируемой программы речи не идет. Котов пояснил, что госкорпорация оценивает ситуацию, расследует причины инцидента, располагает необходимыми запасными частями для устранения повреждений и ожидает скорого завершения ремонта.

#россия #технологии #космос #роскосмос #казахстан #космодром #байконур #союз мс-28
Источник: lenta.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
3
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Минивэн Geely Galaxy V900 установил рекорд Гиннесса по вместимости
1
Франция поставит армии Индии 155-мм управляемые снаряды Katana
+
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
2
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Появились фотографии образца китайского истребителя J-36 с модернизированными соплами
+
Владельцы Huawei Mate 80 показали ключевые различия между чипсетами Kirin 9030 Pro и Kirin 9030
+
Dell: пользователи не спешат отказываться от Windows 10 и переходить на Windows 11
2
Китайский импорт может принести убыток немецким ритейлерам в размере €144 млн всего за месяц
+
«Роскосмос» подтвердил повреждение стартовой площадки на Байконуре после запуска «Союза МС-28»
1
Замороженные российские активы стали проблемой для ЕС
2
Депутаты Госдумы предложили выпустить купюру номиналом 10 000 рублей
9

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
446
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
+

Сейчас обсуждают

Панишер 1
13:30
Именно Потому что ты долпоеп и думаешь что это наоборот уберет подозрения ухахахахха умственно отсталый непран скуф игруля
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:29
Ага еще скажи что это я свой фотки выкладываю.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:28
Щека,чтобы так оскуфеть мне надо много лет ещё.да и то судя по роже надо бухать 5 лет чтобы стать таким китайским пчеловодом ухахахахахха А я не употребляю спиртные напитки и не курю
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:25
Ага как тебе твоя новая фоточка.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:22
Хомяк,да видели мы тебя ухаххаха И видели как ты обсирая ляжки все фотки потёр в ок когда запахло жареным ухвхаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:14
Ты точно непранка.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:09
Давай Кудахцев хорошо работаешь,шо притихла Шлюха? Ухахахха мечешься переобуться или Непранова продолжить гнобить? Кудах разрывается между стульями ухахаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:08
Опять шлюха Алёшка кишка коммент исправила как крыса ухахахахахахаха Ничего нового.потрясун ухахаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Алексей Кузнецов
12:59
Общественному деятелю с московского дивана виднее
Эксперт опроверг сообщения об остановке пилотируемой программы в России из-за инцидента на Байконуре
Терминатор
12:58
Еще раз говорю что я не непранов.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter