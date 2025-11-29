Научный журналист Михаил Котов заявил, что после инцидента появилось много не совсем точной информации о реальном положении дел.

Член общественного совета «Роскосмоса» Михаил Котов призвал не верить информации некоторых экспертов о приостановки или даже прекращении российской космической программы из-за случившегося накануне инцидента на космодроме Байконур. Напомним, 27 ноября на космодроме Байконур в Казахстане состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со стартового комплекса 31. После этого кабина обслуживания пусковой площадки, предназначенная для обслуживания нижнего сегмента ракеты перед запуском, обрушилась, деформировав сервисные мостики, топливопроводы и элементы доступа, необходимые для подготовки ракеты к запуску. На фоне этих событий ряд экспертов предположили, что вся программа запусков ракет на 2026 год может быть пересмотрена.

Уже 28 ноября эксперт Михаил Котов подтвердил факт повреждения струей выхлопных газов кабины обслуживания пусковой площадки. При этом, журналист отметил важность 31-й площадки для полетов к Международной космической станции.

Дело в том, что только с нее Россия может запускать пилотируемые миссии. Пока такие запуски с космодрома «Восточный» не осуществлялись, но строительство соответствующих стартовых комплексов продолжается. Статус следующего запланированного запуска — ракеты-носителя «Союз-2.1а» для грузового корабля «Прогресс МС-33», намеченного на 19 декабря этого года, пока неизвестен.

Представитель «Роскосмоса» уточнил, что ни о какой потере пилотируемой программы речи не идет. Котов пояснил, что госкорпорация оценивает ситуацию, расследует причины инцидента, располагает необходимыми запасными частями для устранения повреждений и ожидает скорого завершения ремонта.