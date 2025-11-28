С помощью новых переносных зенитно-ракетных комплексов Бухарест планирует усилить возможности ПВО на фоне участившихся появлений неопознанных беспилотников в стране

В июле Румыния подтвердила намерение приобрести переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Mistral-3 для укрепления своей системы ПВО ближнего радиуса действия на фоне участившихся вторжений неопознанных беспилотников на территорию страны. 27 ноября Министерство обороны Румынии объявило о подписании соглашения с Главным управлением вооружений Франции (DGA) на закупку 231 пусковой установки и 934 ракет Mistral-3 у компании MBDA France на сумму 625 миллионов евро. Этот контракт также включает услуги по обучению, учебные боеприпасы и материально-техническую поддержку.

Министерство заявило, что оружием будут пользоваться румынские вооружённые силы (армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот) и спецподразделения. Заказ стал частью совместной программы закупок, реализуемой под руководством DGA и финансируемой в рамках Закона о европейском укреплении оборонной промышленности посредством общих закупок (EDIRPA). Этот закон был принят Европейской комиссией для стимулирования объединения закупок военной техники государствами-членами ЕС. Помимо Румынии и Франции, в программе участвуют Бельгия, Кипр, Эстония и Венгрия.

Напомним, что снаряд ПЗРК Mistral-3 — это ракета, действующая по принципу «выстрелил и забыл»; она летит со скоростью 930 м/с. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и системой обработки изображений, что позволяет ей поражать цели с низкой тепловой сигнатурой. По данным MBDA, её эффективность составляет 95%.