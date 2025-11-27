В 2018 году исследователи заявили об обнаружении следов солёных озёр на южном полюсе Марса. Однако, похоже, измерительный прибор мог указывать лишь на присутствие глинистых минералов.

Открытие 2018 года подтвердило, что на Марсе есть вода. Итальянские исследователи заявили, что с помощью измерений радаров обнаружили солёные озёра под слоем льда на южном полюсе Красной планеты. По данным NASA, несколько новых исследований показали, что сигналы радара могут указывать лишь на присутствие глинистых минералов.

Итальянская исследовательская группа работала с марсианским радаром MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) Европейского космического агентства в 2018 году. Однако этот радар не обеспечивает достаточно высокого разрешения на определённых частотах, чтобы исключить наличие в почве других элементов (помимо воды).

В новом исследовании вместо MARSIS использовался радар SHARAD, установленный на марсианском разведывательном орбитальном аппарате (MRO) NASA. Его датчик измеряет более высокие частоты, чем MARSIS.

Однако SHARAD также столкнулся с проблемами. Антенна радара была расположена не очень удачно для измерения южного полюса Марса. Инженерам NASA и Lockheed Martin пришлось развернуть зонд на 120 градусов. Манёвр был успешно завершён 26 мая 2025 года. Лучи радара SHARAD смогли проникнуть глубже, чем у его предшественника.

Как и MARSIS, SHARAD обнаружил сигнал вблизи южной полярной шапки. Однако он оказался в тысячу раз слабее, чем измерения на более низких частотах, проведенные в 2018 году. Согласно исследованию, новые результаты не указывают на наличие жидкой воды. Вместо этого ученые предполагают, что сигналы могут указывать на очень гладкие слои горных пород. Однако у NASA есть и хорошие новости: недавно марсоход Perseverance впервые обнаружил молнии на Марсе, которые предположительно вызваны пылевыми вихрями.



