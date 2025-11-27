Разрабатываемый в настоящее время зонд должен быть запущен в 2028 году, чтобы определить реальную опасность, которую представляют крошечные объекты в космосе.

Гонконгский университет (HKU) планирует собственную миссию к спутнику Земли. Как сообщает китайская государственная телерадиокомпания CGTN, запуск спутника «Юэшань» (Yueshan) на лунную орбиту запланирован на 2028 год. Орбитальный аппарат будет отслеживать так называемые кратковременные лунные явления (КЛЯ) и собирать данные об их частоте и интенсивности. Термин КЛЯ относится, среди прочего, к вспышкам света, возникающим при ударе метеороидов о поверхность Луны. Поскольку у Луны, в отличие от Земли, нет атмосферы, способной нейтрализовать такие объекты, они падают без какого-либо замедления.

Даже небольшие фрагменты развивают разрушительную кинетическую энергию благодаря своей огромной скорости. Эти столкновения представляют серьёзную опасность для планируемой инфраструктуры, такой как Международная лунная исследовательская станция (ILRS), которую Китай создаёт совместно с Россией.

Как пояснил изданию CGTN Су Мэн, исполнительный директор Лаборатории космических исследований Гонконгского университета, спутник будет постоянно отслеживать эти вспышки. Название «Yueshan» в переводе с китайского означает «лунные вспышки».

По словам Су Мэн, миссия призвана заполнить критический пробел в современных исследованиях Луны. Предыдущие наблюдения с Земли часто были спорадическими или случайными открытиями других зондов.

Согласно отчёту Universe Today, центральный элемент орбитального аппарата — широкоугольный оптический телескоп — полностью разрабатывается и строится в Гонконге. Это решение призвано продемонстрировать растущий потенциал региона в области аэрокосмической техники.

Университет рассчитывает на проверенных партнёров для запуска зонда. Ракета-носитель Национального космического управления Китая (CNAA) должна отправить орбитальный аппарат в 2028 году.

Проект подчёркивает стратегию китайского правительства по более тесной интеграции научных учреждений Гонконга в национальную космическую программу. Специальный административный район уже участвует в предстоящих миссиях «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». Руководители проекта утверждают, что данные с «Юэшань» будут иметь решающее значение для оценки безопасности астронавтов, которые проведут длительное время на Луне.