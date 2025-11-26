Ранее доминировавший на рынке производитель чипов для ИИ, Nvidia, сейчас находится под давлением, но компания заявила, что по-прежнему значительно опережает своих конкурентов.

Во вторник, 25 ноября, стоимость акций Nvidia упала на три процента. Возможная причина: компания Марка Цукерберга, ключевой клиент, по сообщениям, рассматривает возможность закупки чипов для искусственного интеллекта у Google, а не у лидера рынка. Google обучила свой новый флагманский процессор для искусственного интеллекта Gemini 3 с помощью собственных чипов TPU. В отличие от Nvidia, поисковый гигант в настоящее время не поставляет чипы другим компаниям. Однако конкуренты могут арендовать их через Google Cloud.

Nvidia прокомментировала ситуацию в соцсети X. «Мы рады успехам Google, — заявила Nvidia, — они добились больших успехов в области ИИ».

Компания сообщает, что «Nvidia опережает отрасль на поколение — это единственная платформа, которая запускает любую модель ИИ везде, где требуется вычислительная мощность». Согласно заявлению, Nvidia предлагает «более высокую производительность, универсальность и взаимозаменяемость, чем ASIC, разработанные для конкретных фреймворков или функций ИИ».

Под термином ASIC (интегральная схема специального назначения) Nvidia подразумевает чипы TPU от Google. Эти тензорные процессоры специально разработаны для использования с программным фреймворком TensorFlow, который Google использует для обучения искусственных нейронных сетей. В отличие от этих специализированных чипов, графические процессоры Nvidia более универсальны. По заявлению лидера рынка, эти процессоры имеют более широкую область применения.

Nvidia продолжает доминировать на рынке чипов для ИИ. По имеющимся данным, от 70 до 95 процентов чипов, используемых для обучения искусственного интеллекта, производятся компанией Дженсена Хуанга. Однако из-за доминирующего положения на рынке часто возникают проблемы с поставками этих чипов, которые считаются не только мощными, но и дорогими.

Всё больше компаний, разрабатывающих модели ИИ, обращаются к собственным разработкам. Помимо Google с её TPU, собственные чипов использует Amazon. OpenAI, которая спровоцировала бум ИИ благодаря ChatGPT, также, как сообщается, работает над производством собственных чипов.