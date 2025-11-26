Он выиграл видеокарту за $400 в лотерею во время оплачиваемой командировки на специальное мероприятие Nvidia, но по правилам компании все товары, полученные/купленные во время презентаций, принадлежат фирме.

Молодому стажёру компании в Шанхае разрешили посетить мероприятие, организованное производителем чипов Nvidia 14 ноября. Как сообщает Tom's Hardware, сотрудник участвовал в лотерее во время так называемого выездного мероприятия в китайском городе Сучжоу. Удача была на стороне стажера: он выиграл видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060. Однако в тот же вечер коллега сообщил победителю, что финансовый отдел уведомлен об этом выигрыше. И поскольку компания оплатила поездку и вступительный взнос, все товары, купленные во время мероприятия, принадлежат этой фирме. Отчёт китайского портала MyDrivers предполагает, что финансовый отдел, вероятно, никогда бы не узнал о выигрыше без наводки завистливого коллеги.

Цена карты оценивается примерно в $400. Для компании это ничтожная сумма, но для стажёра она представляет собой значительную материальную ценность. Видеокарта на базе новой архитектуры Blackwell пользовалась большим спросом на рынке в ноябре 2025 года.

Стажёр отказался отдавать приз. Он утверждал, что видеокарта принадлежит ему, поскольку это результат чистой удачи, а не каких-либо деловых усилий. Руководство не согласилось. В последующие дни давление на сотрудника, по всей видимости, постепенно усиливалось. Руководители и отдел кадров потребовали вернуть оборудование, ссылаясь на право собственности работодателя на все товары, полученные во время командировок.

Договориться о мировом соглашении не удалось. По имеющимся данным, отдел кадров в конечном итоге предложил стажеру «подыскать другую компанию». Молодой человек в тот же вечер подал заявление об увольнении. Видеокарта осталась у него.

Это дело вызвало дискуссию о трудовом праве и корпоративной культуре в китайских социальных сетях. Юристы, комментировавшие это дело в местных СМИ, поддержали стажера. Преобладающее мнение: выигрыш, полученный исключительно по чистой случайности (например, в лотерее), принадлежит тому, кто владеет выигрышным билетом. Это правило действует даже в том случае, если сотрудник находится на рабочем месте, при условии, что в трудовом договоре такие случаи прямо не оговорены.

Ущерб имиджу компании, вероятно, намного превысит стоимость видеокарты. В период дефицита квалифицированной рабочей силы такой подход руководства представляется недальновидным.