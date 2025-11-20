Сайт Конференция
kosmos_news
Смена курса Nvidia в отношении чипов для ИИ может увеличить стоимость смартфонов в 2026 году
Ажиотаж вокруг ИИ уже приводит к дефициту и стремительному росту цен на микросхемы памяти. Смена курса Nvidia, вероятно, усугубит ситуацию, что отразится на цене смартфонов и ноутбуков в 2026 году.

В последние недели спрос и цены на микросхемы памяти резко выросли. Это в первую очередь связано с продолжающимся ажиотажем вокруг ИИ. Для расширения соответствующей инфраструктуры требуется огромное количество микросхем памяти.

Предполагается, что стремительный рост цен на рынке микросхем памяти затронет, как минимум, потребительские товары, такие как смартфоны и ноутбуки, в 2026 году. Изменение курса лидера отрасли, Nvidia, может ещё больше усугубить ситуацию, сообщает Reuters.

Согласно анализу Counterpoint Research, Nvidia решила сделать ставку на чипы LPDDR, которые также используются в смартфонах. Они работают эффективнее, чем чипы DDR5, обычно используемые для серверов ИИ. Переход на LPDDR должен снизить энергопотребление серверов ИИ и, следовательно, соответствующие затраты.

Но есть проблема: для сервера с ИИ требуется значительно больше таких чипов, чем для смартфона. По мнению экспертов, отрасль не готова к такому резкому росту спроса.

Counterpoint Research прогнозирует, что цены на микросхемы памяти, используемые в серверах, вырастут в два раза к концу 2026 года. В целом прогнозируется 50-процентный рост продукции на рынке микросхем. Однако, как отмечается, рост цен обусловлен не только ростом спроса со стороны поставщиков решений для ИИ. Производители чипов, как сообщается, воздержались от соответствующего расширения своих мощностей.

По сути, стратегия производителей заключается в том, чтобы поддерживать высокие цены, говорит Уильям Китинг, глава консалтинговой компании Ingenuity в сфере технологий. Обвал цен на микросхемы памяти, произошедший несколько лет назад и обошедшийся производителям в миллиарды долларов, не должен повториться.

Текущая ситуация, вероятно, приведёт к значительному росту цен на смартфоны, ноутбуки и другие устройства в 2026 году. Такие производители, как Nvidia и Samsung, получат от этого выгоду, но поставщики облачных услуг и компании, разрабатывающие решения для искусственного интеллекта, могут столкнуться с ростом цен.

#nvidia #смартфон #техника #ноутбуки #чипы #ии
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
22:41
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Cowboy Huggies
22:38
Это специально так пишут рекламисты, чтобы наивные читатели продавали DDR4 и покупали у них DDR5. Другого объяснения этому не вижу.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
valderm
22:25
прихлебало барыго яндекса решил подсуетиться на очередной дошик? ...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Руслан К
22:09
F-35 выпускается серийно, но зрелой эту конструкцию не назовёшь.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Рома Сафин
22:05
Хочу сказать, что на озоне дешевле. И это не реклама, а исключительно личные наблюдения. Охренел ямаркет со своими комиссиями для продавцов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
elektrokat
21:21
Жирный Габен хочет дойнуть своих красноглазых фембойчиков, что тут понимать
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
abdulla
21:20
Автор не разобрался. Анбоксед тестировал одноканал против двухканала, вот если бы в тесте было 2х8 против 2х16 - тогда да, 16 против 32 основной мотив. Здесь же он второстепенный.
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
Cowboy Huggies
21:18
Вот кто всю оперативную память скупил.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Тритон
21:00
Британские учёные? Опять? Их даже в анекдотах перестали троллить - надоело за сотню лет.
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
NuclearMissionJam
20:56
Спасибо, я старался) 500 это немного, но если цена будет выше, значит мы в принципе не понимаем, чего хотят Valve и зачем им эти машины
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
