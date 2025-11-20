Ажиотаж вокруг ИИ уже приводит к дефициту и стремительному росту цен на микросхемы памяти. Смена курса Nvidia, вероятно, усугубит ситуацию, что отразится на цене смартфонов и ноутбуков в 2026 году.

В последние недели спрос и цены на микросхемы памяти резко выросли. Это в первую очередь связано с продолжающимся ажиотажем вокруг ИИ. Для расширения соответствующей инфраструктуры требуется огромное количество микросхем памяти.

Предполагается, что стремительный рост цен на рынке микросхем памяти затронет, как минимум, потребительские товары, такие как смартфоны и ноутбуки, в 2026 году. Изменение курса лидера отрасли, Nvidia, может ещё больше усугубить ситуацию, сообщает Reuters.

Согласно анализу Counterpoint Research, Nvidia решила сделать ставку на чипы LPDDR, которые также используются в смартфонах. Они работают эффективнее, чем чипы DDR5, обычно используемые для серверов ИИ. Переход на LPDDR должен снизить энергопотребление серверов ИИ и, следовательно, соответствующие затраты.

Но есть проблема: для сервера с ИИ требуется значительно больше таких чипов, чем для смартфона. По мнению экспертов, отрасль не готова к такому резкому росту спроса.

Counterpoint Research прогнозирует, что цены на микросхемы памяти, используемые в серверах, вырастут в два раза к концу 2026 года. В целом прогнозируется 50-процентный рост продукции на рынке микросхем. Однако, как отмечается, рост цен обусловлен не только ростом спроса со стороны поставщиков решений для ИИ. Производители чипов, как сообщается, воздержались от соответствующего расширения своих мощностей.

По сути, стратегия производителей заключается в том, чтобы поддерживать высокие цены, говорит Уильям Китинг, глава консалтинговой компании Ingenuity в сфере технологий. Обвал цен на микросхемы памяти, произошедший несколько лет назад и обошедшийся производителям в миллиарды долларов, не должен повториться.

Текущая ситуация, вероятно, приведёт к значительному росту цен на смартфоны, ноутбуки и другие устройства в 2026 году. Такие производители, как Nvidia и Samsung, получат от этого выгоду, но поставщики облачных услуг и компании, разрабатывающие решения для искусственного интеллекта, могут столкнуться с ростом цен.