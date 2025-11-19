Бум ИИ недавно поднял цены на акции американских технологических компаний до рекордных уровней. Всё больше экспертов фондового рынка предупреждают о возможном схлопывании пузыря ИИ.

В конце октября 2025 года рыночная капитализация производителя чипов для ИИ, Nvidia, превысила отметку в пять триллионов долларов — это пятикратный рост всего за два года. Большинство других американских технологических компаний, занимающихся ИИ, также продемонстрировали стремительный рост в последние месяцы. Между тем, технологический инвестор Питер Тиль продал свою долю в Nvidia и предупредил о пузыре ИИ. Он сосредоточился на позициях в Microsoft и Apple.

Генеральный директор Google Сундар ПичаиAlphabet , материнская компания Google, всего за семь месяцев удвоила свою рыночную стоимость, достигнув 3,5 триллиона долларов. По данным BBC, инвестиции в OpenAI, как ожидается, составят 1,4 триллиона долларов. Однако выручка в 2025 году составит менее одной тысячной от этой суммы.

Неудивительно, что некоторые эксперты вспоминают эпоху доткомов в свете этих событий, включая крах пузыря доткомов в начале 2000-х годов. Даже генеральный директор Google Сундар Пичаи использовал термин «пузырь ИИ» в интервью BBC News.

По словам Пичаи, нынешний бум ИИ демонстрирует некоторые признаки иррациональности. Google, например, не избежит последствий краха пузыря ИИ. Впрочем, от этого пострадают вообще все компании, добавил генеральный директор Google. Он считает, что ни одна компания не застрахована от последствий кризиса в отрасли, но при этом уверен, что его технологический гигант справится с любыми проблемами.

В конце концов, несмотря на крах пузыря доткомов, никто не «усомнится в революционном значении интернета», говорит Пичаи. Генеральный директор Google убеждён, что то же самое произойдёт и с ИИ. Кроме того, Google имеет диверсифицированную бизнес-модель и может легче справиться со спадом в секторе ИИ, чем другие компании на рынке. При этом, как заявил Пичаи в интервью BBC News, ИИ — это «самая прорывная технология», над которой когда-либо работало человечество.