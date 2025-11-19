Сайт Конференция
kosmos_news
Earth: Новый квазиспутник 2025 PN7 будет вращаться вблизи Земли ещё около 50 лет
Летом NASA открыло новый квазиспутник: астероид 2025 PN7 с июля движется вокруг Земли по необычной орбите. Этот каменистый объект не является настоящим спутником вроде Луны.

Летом у Земли появился новый спутник. NASA подтверждает, что астероид 2025 PN7 с июля движется вокруг Солнца по квази-лунной орбите, тесно связанной с движением нашей планеты. Относительно небольшой объект, диаметром примерно 20–30 метров, будет следовать за Землей десятилетиями, не приближаясь слишком близко. Согласно расчётам Лаборатории реактивного движения (JPL), 2025 PN7, как ожидается, будет сопровождать планету ещё около 50 лет.

По данным Earth.com, 2025 PN7 был впервые замечен 9 августа системой оповещения об астероидах, сталкивающихся с землёй (ATLAS), на Гавайях. Чтобы подтвердить его необычную траекторию, исследователи проанализировали данные нескольких обсерваторий. Астероид на самом деле вращается не вокруг Земли, а вокруг Солнца, но при этом остаётся близко к нашей планете в течение длительного времени.

Причина этого — скорее случайность, чем гравитация. Он не удерживается на своей орбите гравитацией Земли; планета лишь изредка притягивает его. Следовательно, это не настоящий спутник, а квазиспутник. Его орбита больше похожа на петлю вокруг нашей планеты, чем на идеальную орбиту.

По данным NASA, астероид сохраняет дистанцию с нашей планетой. Его следующее сближение с Землей произойдет 5 августа 2026 года. В этот момент он приблизится к ней на расстояние в шесть миллионов километров — примерно в 15 раз большее, чем расстояние до Луны. Риск столкновения отсутствует.

Астрономы полагают, что 2025 PN7 вышел на свою орбиту уже в начале июля 2025 года. Однако его статус снова изменится: примерно через пять десятилетий, по данным JPL, астероид будет вытеснен с этой орбиты гравитационными возмущениями и перейдет на нормальную солнечную орбиту.

2025 PN7 — не первый астероид такого типа. У Земли было несколько квазиспутников, включая 2003 YN107, 2016 HO3 и 2023 FW13. Однако 2025 PN7 — лишь седьмой подтверждённый случай.

Эти объекты представляют ценность для исследований, поскольку регулярно приближаются к Земле, не представляя опасности. Они позволяют учёным собирать образцы и лучше понимать динамику резонансных орбит, особенно тех, которые возникают под воздействием гравитации крупных планет.

Для квазиспутников требуется чрезвычайно тонкий баланс относительной скорости, орбитального резонанса и гравитационного воздействия. Даже незначительные возмущения могут нарушить их конфигурацию.
Поэтому такие объекты обычно остаются в непосредственной близости от Земли всего несколько десятилетий — как и ожидается в случае с 2025 PN7.

#космос #астрономия #земля #квазиспутник #2025 pn7
Источник: earth.com
