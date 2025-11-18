Силовой агрегат еще называют «Изделие 30», он призван значительно улучшить характеристики экспортного варианта российского истребителя пятого поколения.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представила истребитель пятого поколения Су-57Э. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал AviaNews, экспортный вариант одного из лучших в своём роде боевых самолётов был замечен с «Изделием 30», то есть новым двигателем АЛ-51Ф1.

Су-57, оснащенный двигателем «Изделие 30». Фото: mil.ruЭтот авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель устанавливается на новые российские истребители пятого поколения, обеспечивая им повышенную мощность и сниженный расход топлива. «Изделие 30» называют двигателем «второго этапа», он пришел на смену агрегату «первого этапа» — АЛ-41Ф1.

АЛ-41Ф1 — это модифицированная версия двигателя АЛ-41, используемого на истребителе Су-35С, адаптированная под новую конструкцию. Как этот двигатель, так и «Изделие 30» представляют собой следующий шаг в развитии двигателей АЛ-31, используемых во всём семействе самолётов на базе Су-27, включая Су-30, Су-33 и Су-34.

Силовая установка «Изделие 30» обладает более высокими характеристиками по сравнению с предшественником. Прежде всего, изменения направлены на повышение надежности и долговечности силовой установки, которая благодаря новым решениям, меньшему количеству подвижных частей и новым материалам имеет более длительный межремонтный период, более низкие эксплуатационные расходы и меньший расход топлива. Известно, что новый двигатель работает плавно и без сбоев.