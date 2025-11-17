Инвестор сосредоточился на позициях в Microsoft и Apple, поскольку считает ожидания в отношении искусственного интеллекта завышенными.

Технологический инвестор Питер Тиль продал свою долю в компании-производителе чипов Nvidia и предупредил о потенциальном пузыре ИИ, сообщает IT Boltwise. Тиль считает, что текущие оценки развития технологий в секторе ИИ завышены. Он сравнивает ситуацию с пузырём доткомов на рубеже тысячелетий. Сейчас Тиль реструктурировал свой портфель и уделяет больше внимания таким платформам, как Apple и Microsoft.

Nvidia считается одним из главных бенефициаров бума ИИ. Через свой фонд Thiel Macro LLC Тиль продал около 537 742 акций Nvidia в третьем квартале 2025 года. Ещё в 2024 году Питер Тиль предупреждал о возможном пузыре на рынке искусственного интеллекта.

Тиль опасается, что ожидания относительно краткосрочных экономических выгод от искусственного интеллекта могут быть завышены. Поэтому он продал не только акции Nvidia, но и ценные бумаги других крупных компаний. Он резко сократил свою долю в Tesla и полностью вышел из американской энергетической компании Vistra.

Тиль теперь сосредоточен на технологических гигантах Apple и Microsoft. Инвестор вложил высвободившийся капитал в новые позиции в этих двух компаниях. Эта стратегическая перестройка его портфеля свидетельствует о том, что в будущем он сосредоточится на компаниях, предлагающих программное обеспечение и приложения.

В целом, Тиль значительно сократил свой портфель акций в третьем квартале. Общая стоимость его портфеля сократилась примерно с 212 миллионов долларов до примерно 74,4 миллиона долларов. К концу квартала у него оставались акции только Tesla, Microsoft и Apple. Это резкое сокращение демонстрирует стремление Тиля минимизировать риски и сосредоточиться на компаниях, которые, по его мнению, могут обеспечить более стабильную доходность в долгосрочной перспективе.

Nvidia потеряла не только Тиля как инвестора. Японский холдинг SoftBank также недавно продал все свои акции этого гиганта