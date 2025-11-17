Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Технологический инвестор Питер Тиль продал свою долю в Nvidia и предупредил о пузыре ИИ
Инвестор сосредоточился на позициях в Microsoft и Apple, поскольку считает ожидания в отношении искусственного интеллекта завышенными.

Технологический инвестор Питер Тиль продал свою долю в компании-производителе чипов Nvidia и предупредил о потенциальном пузыре ИИ, сообщает IT Boltwise. Тиль считает, что текущие оценки развития технологий в секторе ИИ завышены. Он сравнивает ситуацию с пузырём доткомов на рубеже тысячелетий. Сейчас Тиль реструктурировал свой портфель и уделяет больше внимания таким платформам, как Apple и Microsoft.

Nvidia считается одним из главных бенефициаров бума ИИ. Через свой фонд Thiel Macro LLC Тиль продал около 537 742 акций Nvidia в третьем квартале 2025 года. Ещё в 2024 году Питер Тиль предупреждал о возможном пузыре на рынке искусственного интеллекта.

Тиль опасается, что ожидания относительно краткосрочных экономических выгод от искусственного интеллекта могут быть завышены. Поэтому он продал не только акции Nvidia, но и ценные бумаги других крупных компаний. Он резко сократил свою долю в Tesla и полностью вышел из американской энергетической компании Vistra.

Тиль теперь сосредоточен на технологических гигантах Apple и Microsoft. Инвестор вложил высвободившийся капитал в новые позиции в этих двух компаниях. Эта стратегическая перестройка его портфеля свидетельствует о том, что в будущем он сосредоточится на компаниях, предлагающих программное обеспечение и приложения.

В целом, Тиль значительно сократил свой портфель акций в третьем квартале. Общая стоимость его портфеля сократилась примерно с 212 миллионов долларов до примерно 74,4 миллиона долларов. К концу квартала у него оставались акции только Tesla, Microsoft и Apple. Это резкое сокращение демонстрирует стремление Тиля минимизировать риски и сосредоточиться на компаниях, которые, по его мнению, могут обеспечить более стабильную доходность в долгосрочной перспективе.

Nvidia потеряла не только Тиля как инвестора. Японский холдинг SoftBank также недавно продал все свои акции этого гиганта

#nvidia #apple #microsoft #искусственный интеллект #чипы
Источник: it-boltwise.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
1
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
5
Новый отель в Дубае высотой 377 метров стал самым высоким на планете
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
4
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
1
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
12
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В США завершилась трёхмесячная забастовка рабочих на заводе Boeing
+
Разведывательные возможности B-21 могут привести к увеличению численности его парка
+
The War Zone: Израиль модернизовал ракеты AIM-9M Sidewinder для борьбы с БПЛА Shahed-136
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
1
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
1
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
1
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
6

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
34
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
3
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
46
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
12
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
2
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
21:59
Для тестов всякого такого советую игрушку POD, там вот была куча разных вариантов установки под разные сочетаний процессоров и видеокарт.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:58
Хм, забавно... там отдельный режим под Matrox есть... надо будет попробовать запустить её на Matrox G100, который вроде как в основе своей именно мистик... ну это если конечно ему чего не отрезали про...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Зю
21:58
Так они отдыхают под цифровой седацией. Максимум пару энергетиков и пицца нужны. Тренд давно начался в Азии, и уже хорошо изучен
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Зю
21:56
Слава Богу Z
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Никита Абсалямов
21:54
И что при этом было на экране - Эталон, S3, Matrox, SiS.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:52
Что касается производительности, то разницы между 4 и 8 метровыми версиями там особо и нет, разве что на 8 метровой больше тестов запускаются, но как бы толку от этого - нет, ибо всё это артефачит по ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Никита Абсалямов
21:42
Тестировал я как-то раз эти S3 Trio3D на 4 и на 8мб, и даже в детстве у меня такая как то была. Жалкая попытка S3 паразитировать на раскрученном бренде Trio, ибо собственно к Trio эта поделка никакого...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
century84
21:20
Может это и было изначально запланировано.
Украина и Франция подписали меморандум о намерениях поставки 100 истребителей в течение 10 лет
IQman
21:16
ХЗ, что у вас там глючит. У меня всё норм работает, как настроил так и работает, как установил какой цвет - свет светил так и светит, ни каких проблем. Вертушки настроил один раз, как их настроил так ...
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
antej90
21:06
Ни сравнения поколений экранов, ни возможности ставить читалки программ APK ни голосового чтения встроенной читалкой... ничего нет в обзоре
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter