Сообщается, что Тим Кук может вскоре быть сменён на посту генерального директора, и уже есть кандидаты на пост нового главы Apple.

Apple готовится к назначению нового руководителя. По данным Financial Times, совет директоров компании начал искать преемника Тиму Куку.

Согласно сообщениям, нынешний генеральный директор Кук может уйти в отставку уже в следующем году. Ему недавно исполнилось 65 лет.

Напомним, с момента смерти Стива Джобса в 2011 году Apple возглавляет Тим Кук. Хотя его предшественник был известен тем, что принимал важные решения о продуктах самостоятельно, подход Кука иной. Вместо того, чтобы концентрироваться на продуктах, он, как сообщается, больше концентрируется на бизнесе и производстве и, прежде всего, на экономическом успехе Apple.

По словам инсайдеров, под руководством Кука решения относительно новых продуктов Apple совместно принимают три человека: директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак, Джон Тернус и руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги.

Итак, Кук станет вторым руководителем высшего звена, покинувшим Apple за короткий срок. На прошлой неделе Джефф Уильямс отработал свой последний рабочий день. 62-летний специалист занимал пост главного операционного директора Apple с декабря 2015 года.

Кто станет преемником Кука, пока неизвестно. По данным Financial Times, в настоящее время основным кандидатом считается Джон Тернус. В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента по разработке оборудования, что фактически делает его главой подразделения Apple. 50-летний специалист — один из трёх ближайших доверенных лиц Кука в вопросах разработки новых продуктов.

Ещё одним кандидатом на место Кука считается Крейг Федериги (57 лет). И Тернус, и Федериги всегда присутствуют на презентациях и мероприятиях Apple. Хотя Apple продолжает пользоваться огромным успехом на рынке со своими продуктами (iPhone по-прежнему считается самым продаваемым мобильным телефоном в мире), критики обвиняют компанию в излишней нерешительности в вопросах инноваций.