Армия Польши перебросила в Финляндию две пусковые установки Homar-K (это фактически южнокорейская установка K239 Chunmoo на польской платформе Jelcz 8x8) для военных учений.

Польша перебросила в Финляндию две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Homar-K в рамках учений Northern Strike 25. Это первая переброска этих систем по воздуху.

Реактивная система залпового огня Homar-K во время ученийОжидается, что в учениях примут участие более 2000 военнослужащих и представителей финской пограничной службы. Финны подчёркивают, что учения позволят отработать возможности армии в зимних условиях и провести учебные стрельбы солдатами-срочниками. Сотрудничество с польскими артиллеристами также позволит улучшить командование на различных уровнях и взаимодействие.

Переброска РСЗО осуществилась из аэропорта Гдыня-Косаково тяжёлым транспортным самолётом Ан-124, обычно базирующимся в Лейпциге и действующим в составе стратегической транспортной системы НАТО SALIS.

На сервисе Flightradar24, как сообщается, можно было увидеть полёт транспортного самолёта из Германии в Польшу:

Для переброски Homar-K (фактически двух) требуется более тяжёлый самолёт, чем для более лёгкой HIMARS, которая имеет один пусковой контейнер вместо двух. Стоит отметить, что этот тип пусковой установки развёртывается в Финляндии впервые. Вооружённые силы Польши ранее развёртывали систему HIMARS из состава 1-й ракетной бригады в Финляндии после морской переброски, но теперь транспортировка осуществилась по воздуху с использованием более тяжёлого Homar-K.

Homar-K — это полонизированная реактивная артиллерийская южнокорейская система K239 Chunmoo, базовое шасси которой, грузовик Doosan 8x8 с бронированной кабиной, было заменено на местное шасси Jelcz 8x8. За боевым отделением расположены два ракетных контейнера, каждый из которых способен нести, помимо прочего, шесть управляемых ракет CGR-080 калибра 239 мм с дальностью стрельбы около 80 км или одну баллистическую ракету с дальностью стрельбы около 290 км.