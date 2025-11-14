Эксперты портала Futurezone назвали пять новых смартфонов китайских компаний Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei и Realme, которые находятся в тени доминирования американских и корейских производителей.

Авторы портала Futurezone отметили доминирование на рынке смартфонов продукции Apple и Samsung (журналисты в статистике приводят в пример Австрию). В качестве альтернативы американским и корейским устройствам эксперты назвали пять смартфонов китайских производителей. Учитывая проблемы с поставками техники из западных стран, данная подборка, возможно, будет интересна и жителям России.

Источник: XiaomiЭксперты обратили внимание на пять новых самых высококлассных смартфонов китайских производителей:

Oppo Find X9 Pro;

Vivo X300 Pro;

Xiaomi 15T Pro;

Huawei Pura 80 Ultra;

Realme GT 8 Pro.

Аналитики назвали преимущество каждой из моделей. Oppo Find X9 Pro был представлен только в конце октября. Главной особенностью Find X9 Pro эксперты называют камеру, разработанную совместно со шведскими специалистами Hasselblad. Помимо основной камеры 50 МП, смартфон оснащен телеобъективом 200 МП с 3-кратным увеличением благодаря перископическому зуму. Широкоугольная камера, как и фронтальная, имеет разрешение 50 МП.

Vivo X300 Pro прежде всего отличается мощной тыловой камерой Zeiss. Флагман Vivo стал одним из первых смартфонов с полутвердотельным аккумулятором. Его ёмкость составляет 5440 мАч. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500.

Xiaomi 15T Pro представляет собой текущую флагманскую модель китайского производителя. Камера 15T Pro была разработана совместно с Leica. Xiaomi 15T Pro работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+, диагональ дисплея составляет 6,83 дюйма, а емкость аккумулятора — 5500 мАч.

Huawei Pura 8 Ultra, как пишут эксперты, превосходит конкурентов по характеристикам камеры, предлагая два телеобъектива: один с 3,7-кратным оптическим зумом, а другой — с 9,4-кратным. Кроме того, имеется основная камера на 50 МП и сверхширокоугольная камера на 40 МП. Отсутствие сервисов Google не позволяет использовать его в той же степени, как другие устройства Android.

Realme GT8 Pro оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Выход на глобальный рынок запланирован на ноябрь, поэтому информации о нем еще не так много.