Разработчики внесли изменения в WhatsApp для систем Windows 11. Однако они не привели к улучшениям, а мессенджер теперь работает значительно хуже на ПК.

Обновления таких приложений, как WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), обычно подразумевают появление новых функций. Например, разработчики уже давно хотят интегрировать новые функции конфиденциальности в мессенджер или уменьшить потребление памяти WhatsApp на iOS-устройствах. Однако теперь версия мессенджера для Windows получила обновление, которое не включает в себя каких-либо серьёзных новых функций и может рассматриваться как шаг назад.

WhatsApp в Windows 11 теперь использует много оперативной памятиКак сообщает Windows Latest, компания-разработчик мессенджера прекратила поддержку нативного приложения WhatsApp в Windows 11. Обновление преобразует бывшее приложение UWP (Universal Windows Platform) в WebView2. Это означает, что при открытии WhatsApp в Windows 11 после обновления пользователь видит только контейнер приложения, загружающий URL-адрес «web.whatsapp.com». По сути, пользователь использует веб-версию мессенджера, пусть и косвенно.

Это изменение также существенно влияет на производительность и нагрузку на системы Windows 11. По данным Windows Latest, нативное приложение использовало всего 18 мегабайт оперативной памяти при открытии программы. Если то же окно программы остаётся открытым в фоновом режиме в версии WebView2, использование оперативной памяти возрастает почти до 300 мегабайт.

Ситуация становится ещё хуже, когда пользователи WhatsApp наконец входят в систему. Изначально новому веб-приложению требуется почти два гигабайта оперативной памяти для загрузки всех чатов. При работе в фоновом режиме в Windows 11 потребление оперативной памяти падает примерно до 1,2 гигабайта. Для сравнения, предыдущая версия WhatsApp работала в фоновом режиме операционной системы Microsoft, занимая около 100 мегабайт оперативной памяти. При открытии чатов и начале общения с другими пользователями потребление увеличивалось примерно до 300 мегабайт.